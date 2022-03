Asociación de la Bajada: socios preocupados por el futuro del edificio

El 7 de marzo, a la Asociación Tradicionalista Entrerriana de la Bajada, les llegó una cédula en donde se les indica que “deben devolver al Estado esta casa” ubicada en calle Além 587.Este jueves se desarrolló una asamblea de socios, para decidir los pasos a seguir.Carmen detalló a: “Estamos desde hace 31 años en esta casa, pero la asociación tiene 46 años de vida ininterrumpida, siempre en la cultura y la educación. Han pasado por acá artistas de renombre internacional y han nacido acá, artistas que hoy están pisando grandes escenarios, Es un orgullo para nosotros y debería ser un orgullo también para todos los entrerrianos”.La tarea que se realiza en el lugar “es permanente, con enseñanza de danzas, presentación de libros. Hay acá una biblioteca con más de 400 libros que los socios han donado”, dijo.Mostraron la preocupación porque “de dejar esta casa, tampoco tenemos fondos para alquilar otro lugar. Deberíamos interrumpir la labor y el esfuerzo de muchos años”.La casa “es una herencia vacante, que por ley pasa a dominio del Estado, bajo la administración del CGE. Se cedió por comodato, aprobado por un decreto. En la cédula no se habla del destino específico, si aduce necesidades educativas u oficinas. Nadie discute la función del CGE, pero nos parece improcedente destruir un lugar cultural”.Acotó que en 2019, “el CGE aprobó que en este lugar se iba a desarrollar un taller donde se iba a enseñar una danza muy antigua, con puntaje para los docentes. No se pudo concretar pro cuestiones de pandemia”.“La educación va de la mano de la cultura, no se pueden separar”, puso relevancia.A la casa, cuando se la recibió “era prácticamente una tapera, se le hicieron refacciones. Eso es lo material. Para nosotros la preocupación es las funciones, la tarea que se desarrollan acá”.