Hermanos muertos en choque: pidieron “Justicia” en Tribunales y los recordaron

“Estamos dispuestos a seguir hasta que el culpable pague con prisión”

Florencia, amiga de los hermanos fallecidos

“Le arrebató la vida a Jesi y nos robó todos los sueños que teníamos”

El domingo pintarán estrellas amarillas



Una tía de los jóvenes fallecidos

. Los jóvenes perdieron la vida como consecuencia de un tremendo accidente ocurrido el domingo 13 de marzo, a la mañana, sobre Avenida de las Américas y calle Lisandro de la Torre; donde un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), chocó el automóvil Renault Megane en el que se trasladaban.tras ser imputado por el delito de “Homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor y el número de víctimas fatales”.Así lo indicó a. Lo dijo en el marco de la movilización para pedir “Justicia” que se realizó este jueves frente a Tribunales.“Hace una semana los teníamos vivos a Jesi y Dami, trabajando, disfrutando de sus amigos y familiares. Hoy no están y estamos dispuestos a seguir con estos reclamos hasta que se dicte la prisión para el culpable de lo ocurrido”, aseguró.De la misma manera completó:El marido de Yésica, con el que la joven tenía un niño, se hizo presente en la movilización para “mantener vivo su recuerdo” y pedir Justicia.“Nadie controla nada; Paraná es tierra de nadie, y más para el transporte público. Andan como quieren, esto era cuestión de tiempo, lamentablemente nos tocó a nosotros, pero le hubiese podido tocar a cualquiera. Esto va a seguir pasando. Si uno se para frente a un semáforo en Avenida Ramírez, un día cualquiera, es escalofriante lo que se ve: pasan cómo quieren, por donde quieren. En el centro mismo, los colectivos tienen un carril exclusivo y van pasando autos por plena avenida. Era cuestión de tiempo que esto pasara, y va a seguir pasando”, consideró.Al ser consultado, recordó a su pareja: “”.Jesica trabajaba entre semana en una fábrica textil y los fines de semana, lo hacía junto a su hermano Damián en la productora, contó.”, puso relevancia.A su vez, reafirmó: “Me parece que la carátula del hecho no es para que le den 30 días de prisión preventiva. Se llevó dos vidas, no fueron dos perritos”.Y luego c: “Nos pasa que esperamos que entren por la puerta y vuelvan de trabajar, no caemos de que ya no están”.A su vez, la mujer aclaró: “El fiscal se está moviendo muy bien, está con la familia desde el primer momento. No es contra él esta marcha. Queremos hacer visible lo que pasó y que sea Justicia”.