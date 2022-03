Ex jugadores de rugby se reúnen este fin de semana en el Club Estudiantes

Este fin de semana habrá un encuentro de ex jugadores de rugby del Club Estudiantes y de la zona (Paraná y Santa Fe). Julio Cesar Burgo y Carlos María Ascua, ex deportistas de la institución, charlaron con"Nació de manera espontánea y la idea es recuperar aspectos que el profesionalismo del deporte adormeció"."Potenciar el valor de la amistad y seguir manteniendo la esencia de nuestro juego, eso es clave. No se perdieron pero se adormecen", dijo Carlos María Ascua. De la "reunión de veteranos" participarán alrededor de 100 invitados, superando ampliamente las expectativas de los organizadores.Con la premisa de mantener vivo los orígenes de la disciplina, Julio Cesar Burgo contó: "Los entrenamientos de antes eran muy pocos, pero los terceros tiempos fueron inmensos, ahí acuñábamos la amistad que hasta ahora se mantiene. Tenemos una ansiedad tremenda por encontrarnos con chicos 'setentosos', que hace mucho la mayoría no nos vemos".Uno de los protagonistas vendrá desde España. "Será muy interesante", agregó. También, habrá un homenaje en forma privada al entrenador de aquella época, Víctor Camardon, quien cumple 50 años desde su llegada al club.Entre las anécdotas, hay una muy especial y poco conocida con respecto a la amistad en el rugby. "Entre Ríos y Santa Fe tienen un ejemplo fenomenal. El túnel subfluvial se hizo porque los gobernadores de ambas provincias eran amigos del rugby", rememoró Ascua."Se formaron en el club Universitario de Buenos Aires, fundaron el rugby en el club Estudiantes y Universitario de Rosario", amplió. Por su parte, Burgo expresó que "la impronta del jugador actual es entrenar todos los días y jugar el fin de semana. Esa exigencia de entrenamientos lo lleva a perder la esencia que marcó la historia".Por último, recordaron que "quieren relanzar los valores originarios de la especialidad. Antes no podías festejar un trie para no ofender al rival. Hoy en día, el profesionalismo se va a llevar puesto ciertas cosas y sería malo que se pierda", señaló a Elonce."Esto se hizo por el esfuerzo de todos. Con 12 años teníamos que jugar en Santa Fe a las 9 de mañana y tomábamos la lancha a las 6, después tomábamos un colectivo hasta la cancha. Ese esfuerzo nos formó en la amistad y compañerismo", cerraron.