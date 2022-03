“Descubrí Paraná” para valorar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad

“El objetivo es que nuestra comunidad pueda conocer, valorar y descubrir los lugares importantes, la historia, el arte, la cultura, la naturaleza de nuestra ciudad para que ellos se sientan orgullosos, se apropien de estos lugares y sean los mejores anfitriones a la hora de recibir a los turistas”, sostuvo la guía turística, Carina Caminos.El circuito visitado por más de 30 personas, jubilados municipales, jerarquizados, consistió en un recorrido por la parte histórica de la ciudad. Plaza 1° de Mayo y los edificios significativos e históricos; luego de un paso por los tres niveles del Parque Urquiza; recorrido por el Complejo Thompson que ofrece una gran visual de la ciudad y terminó en el Complejo del Túnel Subfluvial para conocer más de su historia.“Es un motivo de entretenimiento y de conocimiento, sobre todo luego de la pandemia y de no poder salir, sirve para revalorizar los atractivos de nuestra ciudad”, sostuvo Silvia Vitale, de Guías de Turismo del Paraná (Guitpa-Codepa).Por su parte, desde la Asociación del Personal Superior (APS), la secretaria general, Alejandra Levrand, destacó: “Gestionamos la visita para que nuestros jubilados recorran la ciudad, sabemos que la conocen, pero no es lo mismo con una guía turística que nos cuente. Agradecemos a la Municipalidad por colaborar en esta iniciativa”.María de los Ángeles Fabre, de barrio Juan Manuel de Rosas, fue una de las excursionistas en esta propuesta. “Es una buena iniciativa, si bien uno siempre recorre la ciudad que es muy hermosa, hay lugares que por ahí no se conocen y de esta manera sí. Me parece una muy buena idea que sea libre y gratuito”.Descubrí Paraná es abierto a toda la comunidad y cuenta con tres salidas acompañadas con guías profesionales del Municipio y Guitpa-Codepa. Pará más información los interesados comunicarse vía mail a [email protected] o dirigirse a las oficinas de Turismo de Peatonal San Martín o Costanera baja.