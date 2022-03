“A la fe de vida la deben implementar los bancos”, reiteran desde Anses

El jefe de la Unidad de Atención Integral (Udai) 1 de Anses en Paraná, Pablo Clementi, reiteró que a la fe de vida la deben implementar los bancos. Detalló que los jubilados que “ya están enrolados tienen la posibilidad de hacerlo con la huella digital de los cajeros automáticos. Uno segunda alternativa es usando la tarjeta de débito”.No obstante, el funcionario insistió en que las distintas particularidades “depende de las entidades cómo lo van a resolver”.Interrogado durante el programapor la posibilidad de realizar un cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas y Anses para no pedir este trámite, manifestó que “está a otro nivel de jerarquía, pero debe haber alguna cuestión técnica, por la gran cantidad de datos que pasan por nosotros”.Este trámite, el cual certifica a la ANSES que el beneficiario de la jubilación o pensión que el organismo estatal paga se encuentra con vida, puede realizarlo, tanto el titular del aporte como su apoderado.Si no se realiza todos los meses, la ANSES retendrá los haberes hasta que el trámite oficialice nuevamente el estado del beneficiario de la jubilación o pensión.Existen diversas formas de realizar el trámite para certificar la fe de vida, ya sea online como de la clásica forma presencial, para la cual no es necesario pedir un turno en el banco."Comprando en comercios con tu tarjeta de Débito asociada a la cuenta donde recibís todos los meses tus haberes", también se acredita la fe de vida, señaló el Banco de Entre Ríos. O también "usando cajeros automáticos Red Link con biometría dactilar".Acerca de las exigencias para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), Clementi recordó que “durante la pandemia se suspendió el pedido de la intervención del centro de salud o de la regularidad escolar. Se implementó una declaración jurada. Esto no quiere decir que no haya controles, sino que se está buscan un control más masivo de cruce de datos. Hoy seguimos con la declaraciones juradas pero en cualquier momento se puede volver a la mecánica anterior”, cerró.