Paraná invadida por mosquitos: fumigan pero hasta que no llegue el frío seguirán

El tema de conversación y de quejas por estos días en la capital entrerriana son los mosquitos: en las últimas semanas éstos insectos han proliferado e invadido la ciudad.Los factores que hacen que se reproduzcan son el calor, la humedad y las lluvias. Debido al clima que tuvo Paraná estas últimas semanas, se generó naturalmente un microclima muy propicio para su reproducción y expansión.Si bien desde la comuna realizan fumigaciones, Rolando Erbetta, Jefe de Desinsectación y a cargo de los trabajos, confirmó aque hasta que no llegue el frío habrá que seguir aguantando los mosquitos.Este jueves se realizaron fumigaciones en la zona del Thompson, Patito Sirirí, Anfiteatro, complejo El Sol, la cancha de Ministerio y la planta de agua de Echeverría.“El mosquito se instaló por una cuestión climática: llueve, sale el sol, vuelve a llover y eso hace que proliferen cada día más. Para mañana está pronosticada lluvia, por lo que vamos a fumigar por la mañana la zona turística”, adelantó.El funcionario dio cuenta que para las tareas de fumigación se utiliza un producto aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación que es para el insecto “y no daña a las personas”. Una vez que llega al mosquito, le produce un ataque al sistema nervioso que no le produce la muerte en el momento sino horas después. Por eso “muchas veces la gente dice que le tiramos agua, pero no es así”.“Estamos rodeados de agua y de islas y al mosquito siempre lo vamos a tener instalado”, acotó.Ayer se realizaron fumigaciones “en Parque Gazzano y otras zonas, todos los días estamos fumigando un poco más. Hay un cronograma de barrios que las comisiones vecinales van pidiendo, pero no podemos abarcar todo Paraná, somos poco personal y hacemos lo que podemos”.Este viernes, las tareas de fumigación se centrarán en la zona de Puerto Nuevo, La Toma y Bajada Grande. “La semana próxima seguimos por los barrios, siempre en dos turnos. Le pedimos a la gente que tenga paciencia que a los barrios vamos a llegar. El mosquito ya se instaló y hasta que no venga el frío lo vamos a seguir teniendo”.