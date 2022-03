A 50 años de su estreno, Cine Círculo proyectó "El Padrino"

La emblemática película “El Padrino”, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo, cumplió 50 años. Se estrenó en febrero de 1972 y es considerada una de las mejores películas de la historia.Actualmente son muchos los cines del país que ofrecen la posibilidad de verla. Paraná no es la excepción: este miércoles se realizó la última proyección en el Cine Círculo.Juan Pablo Segovia, explicó aque “es una edición especial. Es una versión con imágenes restauradas para que la gente que no pudo verla en su momento en el cine, hoy sí pueda hacerlo. La proyectamos una semana completa”.“Es una película de hace 50 años y dura 3 horas. La sala ha estado colmada. Es una película de puro arte, la gente la disfruta de principio a fin”, resaltó.Asimismo, comentó que “se restauró y se proyecta en formato 4K, con excelente calidad. No se perdió ninguna escena. Es un trabajo muy valioso, la gente lo destaca”.