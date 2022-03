Vacunación contra el Covid: este miércoles se realizó en Centro Raúl Alfonsín

Olga Castañeda, responsable de los agentes sanitarios

Harán rastrillaje casa por casa

El Centro Deportivo “Raúl Ricardo Alfonsín” está ubicado en calle Dr. Bernardo Houssay al 1798 de Paraá. Este miércoles continuó el plan rector de vacunación dispuesto para completar esquemas de vacunas contra el Covid., indicó aque se realizan operativos sin turno previo, en horarios vespertinos. “Son importantes porque llegamos a los lugares en donde la gente tal vez no ha podido acercarse a los vacunatorios ya tradicionales del hospital de La Baxada y Escuela Hogar”, dijo.Aplicaron primeras y segundas dosis y el refuerzo para quienes llevaban más de cuatro meses desde la colocación de la segunda, registró Elonce.Es necesario concurrir con DNI y carnet de vacunas. Aunque “si han extraviado el carnet de vacunas, les pedimos que vengan igual, acá estamos con el sistema que usamos para cargar los datos. Al traer el DNI, les hacemos un duplicado del carnet”, manifestó.Este miércoles están colocando dosis de vacunas Astrazéneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm.Ayer martes, paranaenses recibieron su dosis contra el Covid en barrio El Sol. Se colocaron 410, detalló Castañeda.Aportó que para todo el mes de marzo “está programado continuar con la vacunación en diferentes barrios”.Estrella de 12 años concurrió este miércoles a colocarse el refuerzo contra el covid. “Vengo a vacunarme para que no se me pegue el covid. No me parece nada mal, esto. Hay que respirar hondo y no duele”, destacó la niña.Valentino aseguró que ya se vacuno” y su “estrategia” para que no le duela es “respirar profundo”. Aportó que “las vacunas están hechas para que sea seguro”.Así lo adelantó Castañeda, quien mencionó que “la semana que viene vamos a empezar con las vacunas de calendario. Haremos rastrillaje para controlar carnet de vacunas, casa por casa y derivar a quiénes les falte vacunas”.