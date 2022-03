Paro docente: alto acatamiento en la escuela Enrique Carbó de Paraná

Política AMET se suma al paro de AGMER dispuesto para este miércoles y jueves

Los gremios AGMER y AMET concretan este miércoles un paro de 48 horas en el marco del reclamo por la recomposición salarial.estuvo en la Escuela Técnica N° 3 “Enrique Carbó”, para conocer el grado de adhesión a la medida de fuerza y según confirmó la vicerrectora del establecimiento, Lilian Schechtel, el acatamiento es alto.La vicerrectora aclaró que todavía no están funcionando los talleres con especialidad en gastronomía, indumentaria y artes y decoración, ni educación física, que comienzan la semana próxima.Por otra parte, indicó que la escuela, ubicada en el centro de la ciudad, “siempre tiene mucha demanda de bancos, este año estuvo muy sobrepasada la demanda, hay muchos chicos que tienen que recursar el año y han venido a pedir bancos. Por ahí se complica un poco porque las aulas no nos permiten sumar más bancos y nos vemos en la responsabilidad de decir que no tenemos lugar por una cuestión de capacidad física. Tratamos de reabsorber a todos nuestros estudiantes, pero también vienen chicos de otras instituciones porque les interesa la parte técnica, pero estamos al límite de la capacidad posible”.En este sentido, Schechtel dio cuenta que hay una lista de espera por si surge alguna vacante y se informa a los padres en caso de tener un banco disponible.