Tiene 10 años: sortea su bici y sus rollers “para juntar fondos y seguir patín”

Piden a la comunidad adquirir la rifa que tiene un valor de 300 pesos y así ayudar a cumplir el sueño a Isis, de 10 años. Ella busca ser una gran patinadora y, de acuerdo a lo que aseguran, tiene “excelentes condiciones para serlo”.



Los patines que ella tiene actualmente ya no le sirven. “La plancha es muy dura y me duele el arco”, dijo la niña a Elonce. Por eso decidieron encarar esta rifa en donde se sortearán una bicicleta y unos rollers.



Isis patina “en el club Echagüe, martes y jueves”. Comenzó con patín “desde antes de empezar la cuarentena”, contó.



“Las placas de una marca italiana que Isis necesita cuestan 46 mil con ruedas, a 50 mil pesos, con ruedas. Las marcas nacionales están más de 30 mil pesos”, indicó Antonella, mamá de la pequeña.



De la misma manera confió que “no estamos pudiendo solventar los gastos, por eso estamos haciendo esta rifa. Les pedimos que nos ayuden que compren numeritos para ayudar a Isis a que pueda cambiar sus patines y así pueda seguir avanzando en lo que le gusta”.



El sorteo se hará el 10 de abril por la quiniela nocturna nacional.



“Serán acreedores del premio quienes tengan el primero y el segundo número. En caso de que no estén vendidos, el tercero y cuarto serán los favorecidos”, detalló su mamá.



Asimismo dijo que buscan “vender los números en su mayoría para, aunque sea, tener la mayor parte del dinero tratando de alcanzar al menos una plancha nacional”.



Antonella detalló asimismo que también, con el mismo fin, recolectan latas de aluminio de la vía pública. “Buscamos que ella sepa lo que es el esfuerzo, para prepararse para su futuro, y de paso ayudamos el medio ambiente, evitando que lleguen estos productos al río o al volcadero”.



Para comunicarse con la familia de la niña, para adquirir números de rifa o acercar latas de aluminio, comunicarse al teléfono 343 5 310 171.

(Elonce)