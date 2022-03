Vecinos de Colonia Avellaneda piden retirar bloques de hormigón del Acceso Norte

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En representación de los vecinos, Omar Holotte, expresó que “en el año 2016 Colonia Avellaneda quedó partida por la mitad en el Acceso Norte por la colocación de bloques de hormigón (llamados New Jersey) en el medio, y donde venía una rotonda, finalmente no se hizo y nos explicaron que no se podía porque está justo en una curva a nivel”.



“Empezamos a conversar con Vialidad para que nos den otra alternativa para poder entrar y salir de la zona rural de Colonia Avellaneda”.



Para dar un ejemplo de la complicación, el vecino explicó que “antes para ir a la escuela secundaria teníamos que hacer 2 kilómetros, ahora tenemos que recorrer 10 km porque tenemos que entrar al ejido de Paraná, dar vuelta por un retome, el único, volver por el acceso e ingresar a Colonia”.



Hacer esos kilómetros de más para llegar hasta la zona urbana, “nos complica a todos, no es que el acceso nos haya traído alivio, sino que hoy por hoy nos genera dificultades. Cuando salimos de la zona rural, nos encontramos con un paredón en el medio y cuando salimos de la zona urbana también”.



Holotte explicó a Elonce que se han presentado carpetas y buscado alternativas con Vialidad provincial y nacional, pero el reclamo, que ya lleva varios años no tiene respuesta positiva para los vecinos de la zona.



En este sentido, aclaró que volvieron a hacer público el reclamo tras la Fiesta de Disfraces. Según explicó, para el mega evento y a los fines de su organización y realización, “se levantaron los bloques para pasar de un lado a otro y nosotros que hace cinco años que estamos reclamando, seguimos esperando”. Y aclaró que “nunca tocamos ni levantamos los bloques y esto nos da derecho a que mañana, vengamos con los vecinos y levantemos cuatro new jersey y que podamos pasar de un lado a otro sin tener que hacer 10 km de vuelta”. Holotte también se preguntó qué podría llegar a suceder en caso de algún siniestro vial y que las ambulancias o bomberos tengan que llegar rápido a la zona.



“Hay diálogo con las autoridades, pero nadie toma cartas en el asunto”, cuestionó. “No puede ser que por la Fiesta de Disfraces levantaron el paso dos días y después de eso los vecinos tengamos que seguir dando vuelta y haciendo kilómetros de más”, expresó finalmente Holotte y aclaró que no están en contra del evento que todos los años congrega a miles y miles de personas en Paraná. Elonce.com