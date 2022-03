Aumentó a $57,80 el boleto de colectivo: usuarios exigen mejoras de frecuencias

tras el aumento que aprobaron los concejales de la capital entrerriana en una sesión extraordinaria que se realizó este martes.consultó, a los usuarios de los colectivos urbanos, qué opinaban en relación al incremento del precio del boleto:“No es justo que se incremente el boleto porque la gente no puede trabajar solo para pagar el pasaje y el servicio no vale lo que cuesta; el colectivo de la línea 7 que tengo que tomar, pasa cada una hora”, se quejó una mujer que viaja en transporte público todos los días por la mañana y tres veces por semana por la tarde.“Por el servicio que prestan, el aumento del boleto está fuera de lugar, más allá de que todo aumenta en esta situación que vivimos. Las paradas de colectivos están repletas y en mi caso, la línea que tengo que tomar, solo tiene dos colectivos”, apuntó otra usuaria del servicio. “Espero el colectivo hasta 55 minutos porque son solo dos colectivos en esa línea”, denunció.“Que mejoren las frecuencias”, fue el pedido de otra joven que esperaba el colectivo para volver a casa.“Si mejoraran el servicio, estaría bien el aumento, pero el servicio que presta la línea 22 es pésimo y en los horarios para el ingreso de los chicos a la escuela, si pierden uno, llegan tarde”, expuso otra mujer que viaja en colectivo urbano hasta tres veces en el día. “Aumentar el precio del boleto y no mejorar el servicio, es lo mismo”, acusó.Otra usuaria del servicio pidió “mejoras en las frecuencias de la línea 22 que va a Colonia Avellaneda porque es utilizada por mucha gente; y el que va a San Benito pasa cada una hora”.“No está bueno que aumenten el boleto porque las frecuencias no lo son. Es altísimo el costo por las frecuencias y las distancias”, disparó otra mujer.