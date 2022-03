Día de los Ríos Vivos: “Si no tomamos conciencia, mañana no vamos a tomar agua”

Juan Manuel Pauletti, desde la Ong , aseguró a Elonce, en el marco de la conmemoración de Día Mundial de los Ríos Vivos: “Somos parte de la naturaleza, del humedad, de la laguna, del río, del arroyo, solamente que a veces no nos damos cuenta, vivimos una vida muy acelerada y nos damos cuenta que usamos el agua para todo”.



El objetivo que tiene la Tribu del Salto es “reconocer nuestra geografía, que es un territorio de cuencas hidrográficas, de arroyos que son parte de la dinámica de nuestra vida, que a veces lo maltratamos por no reconocerlos y no entenderlos. Es decir que hay que planificar la ciudad, con los arroyos, incluyéndolos”. Se debe, entendió “mantenerlos limpios, lo que nos parece fundamental, mantenerlos como corredores biológicos y en la Tribu del Salto se trabaja en esa dirección”.



“Estamos buscando que ‘el Salto’ se declare a nivel provincial como un área natural protegida y que forme parte de la áreas naturales de la provincia para que no seamos solo los vecinos los que lo cuidemos, sino que el Estado también se ocupe, para así poder ocuparnos de un montón más de cosas y no solo estar en el mismo lugar”.



Pauletti mencionó que se cumplieron 11 años de la primera limpieza del Salto. Festival, el domingo 20 de marzo

Desde la multisectorial de Humedales “estamos organizando un festival en Plaza Las Colectividades, con más de 50 artistas que trabajaron la temática del agua, desde la música, la plástica, desde el movimiento. Habrá feriantes”.



“Si hoy no tomamos conciencia mañana no vamos a tomar agua”, hizo hincapié. Elonce.