Hay poca variedad de pescado y los precios "han aumentado"

A un mes de Semana Santa, la situación por la bajante del río, complica la actividad pesquera en la zona costera de la capital entrerriana. Hay poco pescado y lo que se consigue viene de otro lugar y con otros precios.En diálogo con, Eduardo Escobue, que tiene un comedor en Puerto Sánchez, indicó que “como todos los años, la gente se vuelca a buscar pescado y es poco lo que hay, hay poca variedad. Hay algo para freír y para asar, lo que pasa es que los precios se han ido muy altos”.Según dijo, la boga “se fue mucho y es difícil comprarla para venderla y el surubí, también. Los otros pescados también han subido bastante, un sábalo que antes vendíamos a 800 pesos, ahora vale 1100, 1200 y el despinado, que estaba a 700 ahora lo vendemos a 900 pesos. Subió todo”.Escobue dijo que intentaron mantener los precios, pero con tantas subas en otros rubros, principalmente el transporte, se hace imposible. Asimismo, remarcó que los pescadores de la zona “sacan muy poco y se tiene que traer de otro lado, y hay que pagarlo y se tiene que vender más caro. No es que aumenta porque llega Semana Santa. Cuando acá hay, siempre se vende más barato”, aclaró.Tras ello, remarcó que “el río no ha crecido nada (está en 75 cm) y tiene que estar tres metros para que esté normal. Tenemos un problema muy grande y se complica con el pescado porque no va a haber producción para el año que viene”.Sobre las variedades de pescado que hay actualmente, contó que “se consigue algún dorado, algún surubí de 10 o 12 kilos pero es poco. También patí, mandube y armado”.Finalmente, el comerciante dio cuenta que “para el comedor han subido todas las cosas, un repollo chiquito está 300 pesos; nosotros todavía tenemos el tenedor libre a 1000 pesos, pero esta semana vamos a ver cómo seguimos porque todo aumenta”.