Vacunarán contra el Covid-19 el martes por la tarde en Complejo El Sol de Paraná

Se realizará una jornada libre de vacunación este martes por la tarde en complejo de piletas de barrio El Sol de Paraná, ubicado en calles Santos Vega y Coronel Caminos; el operativo está destinado a adolescente de 12 a 17 años y mayores de 18 que necesiten su primera o segunda dosis o el refuerzo para quienes cumplieron cuatro meses o más de la última aplicación.“Se vacunará contra el Covid-19 este martes por la tarde complejo de piletas de barrio El Sol, de 16 a 20”, comunicó auna de agente sanitario, Vanina Molina. Sus declaraciones fueron en el marco una jornada de vacunación que se realizó este lunes en la Escuela Hogar.“Se aplicaron refuerzos a los mayores de 12 años, dosis adicional y algunas primeras dosis; mientras que otros siguen completando sus esquemas”, comentó Molina al acotar que “todavía hay personas que se acercan por sus primeras dosis: son adultos jóvenes, de entre 25 y 38 años, que aún no se vacunaron”.En la Escuela Hogar se vacuna de lunes a viernes de 7.30 a 12. “La mayoría de los refuerzos se hacen con Pfizer y Moderna porque se acercaron chicos con indicaciones de que tenían que recibir esa vacuna”, indicó.Punto aparte, la agente sanitario reveló que “antes de la Fiesta de Disfraces vino mucha gente a completar su esquema de vacunación”. “Esperamos que no haya contagios y todo siga bien porque hubo mucha gente en ese evento y en la Fiesta del Mate porque la gente no usó barbijo dado que eran eventos al aire libre”, esperanzó.