“El baile no tiene que faltar nunca”, dijo el abuelo que buscaba Mario Pereyra

Paraná Mario Pereyra busca a un abuelo paranaense que sorprendió con su baile y alegría

"Un modelo a seguir"

El motivo de la vitalidad del abuelo bailarín

Mario Pereyra buscaba a un abuelo paranaense que sorprendió con su baile y alegría durante la última noche de la Fiesta Nacional del Mate.lo encontró en barrio San Agustín y se trata de Antonio Agustín Osan. “Lo hago para levantarle el ánimo a la gente”, aseguró “el abuelo bailarín” que pronto cumplirá 76 años.“Hay personas de 50, 60 años que se sienten decaídas. Yo voy a cumplir 76 y quiero levantarle el ánimo a esa gente, porque van a ver algo y se quedan sentados quietitos; y no, tienen que aplaudir, gritar y bailar si tienen que hacerlo”, argumentó “el abuelo bailarín” en relación a los motivos por los que mantiene intacta su calidad de vida.accedió a un video en el que Mario Pereyra saludó al abuelo bailarín y lo felicitó por “esa muy buena esa energía que le manda a todo el mundo”. El cantante de cumbia santafesina agradeció a Osan por el aguante y lo caracterizó como “un modelo a seguir”.Osan reveló aque ya se comunicó con El Máster, quien le comentó que el próximo show en nuestra provincia será el 2 de abril en La Paz. “Voy a dedo o en colectivo, como sea”, anticipó al comentar que será invitado de honor de El Aguante.“Hace unos años vivo solo, entonces salgo; no me quedo quieto. Voy a los bailes, donde haya mechengue, porque no me gustar estar quieto”, remarcó el abuelo que -según contó- baila cumbia, tango, foxtrot, paso doble y hasta del Himno Nacional.“Tuve varios accidentes, tumbé con el auto en un campo cercano a mi casa hace 48 años y hace tres años me abrieron la cabeza en dos”, sintetizó y mostró las cicatrices de la operación por la “que de diez mil, se salva uno”.“Estoy viviendo gratis, entonces empujo a la gente a que no se quede, que siga adelante, porque no sirve de nada esperar la muerte sentado”, sentenció. “Desde que salí de esa operación, le doy gracias a Dios que estoy con vida”, remarcó Osan.El vecino de barrio San Agustín aseguró que “la gente lo quiere en todas partes”. “No conozco enemigos y seguiré en esto mientras Dios me dé la posibilidad de seguir viviendo”, insistió al reconocerse como “un loco bueno”.“El baile y la sonrisa no tienen que faltar nunca en la cara de un ser humano”, cerró.