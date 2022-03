Fiesta de Disfraces: Horarios y escenarios para no perderse a ningún artista

Escenario principal

Grilla y horarios

MAIN STAGE:

CACHENGUE:

ELECTRÓNICO:

VIP:

Pulseras y Cashless

Operativos de Seguridad

A menos de 24 horas para la Fiesta de Disfraces, el megaevento que se realizará este sábado en Paraná,recorrió el predio de 14 hectáreas ubicado en Acceso Norte que albergará a unos 52 mil disfrazados.A diferencia de años anteriores, esta nueva edición será toda al aire libre, sin la instalación de carpas y los organizadores avanzan en la puesta a punto del predio.Este año el escenario principal de la Fiesta de Disfraces estará decorado con la temática del Yin y el Yang. A través del arte en el Main Stage, se propone una mirada basada en la dualidad, buscar lo bueno que hay en lo malo; el equilibrio y el respeto por el fluir del universo. No se trata de un enfrentamiento entre dragones; es la aceptación de que en el Yin hay Yang y en el Yang hay Yin… es la invitación a mirar el interior y volver a Ser lo Que Queremos Ser.Este viernes, la organización dio a conocer la grilla de artistas y los horarios en que se presentarán en cada escenario.-Duki: 1.40 -2.40-Bizarrap: 3.20-4.00-Fer Palacio: 4.50-5.50-Falke: 23.30-0.10-John C: 1.30-2.10-Big Apple: 03.40-4.40-Papi Champ: 4.40-5.20-Fer Jaimes: 21.00-23.00-M. Zemel: 23.00-1.30-Desrets B2B LondonGround: 1.30-4.30-Steve Lawler: 4.30-7.30-La Konga: 02.30-3.30-Hernán y La Champion Liga: 4.50-5.50El predio de 14 hectáreas ubicado sobre el Acceso norte de la capital entrerriana, está a pocos kilómetros del centro, y se mantiene la modalidad de entrada con las “FDD Cashless”, pulseras electrónicas que son entradas y billeteras virtuales a la vez.De esa manera “se carga dinero previamente y se utiliza como pago en los puntos gastronómicos y barras dentro de la fiesta”.Según se consignó, en el primer día y medio de ventas de entradas fueron adquiridos más de 42.000 tickets. Según las cifras de los organizadores, 45% de las personas llegará desde distintas ciudades de Entre Ríos, 20% de la Ciudad de Buenos Aires, 15% de Santa Fe y 20% del resto del país.Sobre este tema Abramor sostuvo que “es importante que todos retiren las pulseras de los puntos de ventas oficiales, sobre todo los de Paraná y recomendamos hacer la carga de dinero, ya que tiene muchos beneficios, como no andar con dinero físico en la fiesta y además que todo lo que se cargue y no utilice es rembolsable”.Con motivo de llevarse a la “Fiesta de Disfraces” en el predio ubicado en Acceso Norte y Borges de la ciudad de Paraná, la Jefatura Departamental de Policía dio a conocer “las principales pautas de seguridad que se aplicarán” teniendo en cuenta la gran cantidad de público que se espera para el evento. El Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, comisario Raúl Menescardi indicó que habrá afectados a la fiesta unos 700 efectivos y se implementará un operativo similar a los de años anteriores.Tránsito restringido: El tránsito vehicular y por cuestiones de seguridad estará restringido desde las 8 horas del día sábado, hasta la finalización y salida de los concurrentes el día posterior.• Corte de tránsito: ingresan forma peatonal quienes posean las pulserasRondeau y Avenida José HernándezFraternidad y RondeauDon Bosco y Blas PareraDon Bosco y CrespoBrown y CircunvalaciónCrespo y Blas PareraDarwin y Lopez JordanAlmafuerte y CircunvalaciónAlmafuerte y MayaRuta 12 y Acceso Norte (ambas subidas, zona Las Acacias)Ruta 168 Acceso Norte y retome del Parque Botanico• Ingreso vehicular /todos los ocupantes con pulsera:Almafuerte y Maya: Los vehículos deberán ingresar por Maya desde Almafuerte, continuar por Maya hasta la rotonda, para quienes adquirieron el ticket de ingreso al Estacionamiento de la fiesta podrán transitar hacia el predio por el carril norte (mano hacia Paraná) hasta calle Londero donde estará ubicado el ingreso del estacionamiento. Es importante aclarar que los ocupantes de los vehículos que accedieron al estacionamiento, tienen prohibido permanecer allí, como así también llevar conservadoras o bebidas alcohólicas, ni otro elemento que pueda ser considerado riesgoso (cuchillo, cortapluma, botellas de vidrio, etc) aun si estos fueran parte de su vestimenta o disfraz.