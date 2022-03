Una factura sale $50: “Los gastos son enormes y la harina no tiene precio”

El precio del pan sigue en aumento.consultó a una tradicional panadería de barrio San Agustín, en Paraná, cuáles son las consecuencias por las subas en los precios de los insumos y cómo la escalada inflacionaria repercute en el rubro.“En la panificación, del martes pasado a hoy, han sido impresionantes los aumentos que hubo; el precio de la harina subió unas cuatro veces en la semana y me agarré con uno de los viajantes porque yaLes dije que era una exageración y me respondieron que era un problema del molino”, explicó ael responsable de la panadería de calles Liga de Los Pueblos Libres y Banda Oriental, Raúl Gómez., confesó.“Vengo bancando los aumentos, pero llega un momento en el que es imposible”, argumentó el panadero al agradecer a los clientes que, “si bien llevan menos, me aguantan para que pueda seguir”., completó.En relación a los precios,“Toda la línea de insumos para panificados vino con aumentos tremendos.y así no se puede trabajar. La caja de hojaldre se fue a casi 7.000 pesos; tampoco puedo bajar la calidad, porque si lo hago, el cliente se me queja”, justificó el comerciante.pero se los doy a la gente que viene”, contó el panadero. “Antes eran dos o tres y hoy son 20 las personas que vienen a buscar el pan y detrás de ellos, cuántas familias hay en la casa. Y eso me hace bien porque ayudo de alguna manera, pero no es bueno porque las pérdidas están”, evaluó Gómez.Finalmente, apuntó que “a los precios los manejan los grandes acopiadores y después, el que carga y revende”., cuestionó el panadero que desde el ´83 se desempeña en el rubro.cerró.