Fiestas de Disfraces: ultiman detalles en el predio y esperan 52.000 asistentes

Paraná Detalle de los cortes de tránsito por la Fiesta de Disfraces en Paraná

A menos de 24 horas para la Fiesta de Disfraces, el megaevento que se realizará este sábado en Paraná, Elonce recorrió el predio de 14 hectáreas ubicado en Acceso Norte que albergará a unos 52 mil disfrazados.A diferencia de años anteriores, esta nueva edición será toda al aire libre, sin la instalación de carpas y los organizadores avanzan en la puesta a punto del predio.Uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces de Paraná, Julián Abramor, en declaraciones a, señaló que están aprovechando al máximo la jornada soleada para avanzar con el armado de las estructuras del predio.“Es una sensación muy linda poder hacer la fiesta después de tanto tiempo”, valoró Abramor sobre la nueva edición y resaltó que “salió el sol, el pronóstico es bueno y las proyecciones son muy positivas”.Consultado sobre las condiciones del predio, dijo que “Asimismo, destacó que en este momento están ultimando detalles para que todo quede en condiciones.Este año el escenario principal de la Fiesta de Disfraces estará decorado con la temática del Yin y el Yang. A través del arte en el Main Stage, se propone una mirada basada en la dualidad, buscar lo bueno que hay en lo malo; el equilibrio y el respeto por el fluir del universo. No se trata de un enfrentamiento entre dragones; es la aceptación de que en el Yin hay Yang y en el Yang hay Yin… es la invitación a mirar el interior y volver a Ser lo Que Queremos Ser.Hasta el mediodía del viernes el escenario principal no estaba decorado y Abramor dijo que “los encargados de decoración del escenario principal son de Gualeguaychú y hoy van a comenzar a colocar todas las estructuras que ya las traen armadas”. Y resaltó: “es un trabajo artístico de meses y con las grúas se montarán los muñecos gigantes y las pantallas”.El predio de 14 hectáreas ubicado sobre el Acceso norte de la capital entrerriana, está a pocos kilómetros del centro, y se mantiene la modalidad de entrada con las “FDD Cashless”, pulseras electrónicas que son entradas y billeteras virtuales a la vez.De esa manera “se carga dinero previamente y se utiliza como pago en los puntos gastronómicos y barras dentro de la fiesta”.Según se consignó, en el primer día y medio de ventas de entradas fueron adquiridos más de 42.000 tickets. Según las cifras de los organizadores, 45% de las personas llegará desde distintas ciudades de Entre Ríos, 20% de la Ciudad de Buenos Aires, 15% de Santa Fe y 20% del resto del país.Sobre este tema Abramor sostuvo que “es importante que todos retiren las pulseras de los puntos de ventas oficiales, sobre todo los de Paraná y recomendamos hacer la carga de dinero, ya que tiene muchos beneficios, como no andar con dinero físico en la fiesta y además que todo lo que se cargue y no utilice es rembolsable”Aclaró que “aún quedan entradas que se venden hasta el último día y se esperan unas 50.000 personas”.Sobre los disfraces grupales de los organizadores, indicó que “serán sorpresa, y tienen que ver con la temática de este año”.Con motivo de llevarse a la “Fiesta de Disfraces” en el predio ubicado en Acceso Norte y Borges de la ciudad de Paraná, la Jefatura Departamental de Policía dio a conocer “las principales pautas de seguridad que se aplicarán” teniendo en cuenta la gran cantidad de público que se espera para el evento. El Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, comisario Raúl Menescardi indicó que habrá afectados a la fiesta unos 700 efectivos y se implementará un operativo similar a los de años anteriores.Tránsito restringido: El tránsito vehicular y por cuestiones de seguridad estará restringido desde las 8 horas del día sábado, hasta la finalización y salida de los concurrentes el día posterior.Rondeau y Avenida José HernándezFraternidad y RondeauDon Bosco y Blas PareraDon Bosco y CrespoBrown y CircunvalaciónCrespo y Blas PareraDarwin y Lopez JordanAlmafuerte y CircunvalaciónAlmafuerte y MayaRuta 12 y Acceso Norte (ambas subidas, zona Las Acacias)Ruta 168 Acceso Norte y retome del Parque BotanicoAlmafuerte y Maya: Los vehículos deberán ingresar por Maya desde Almafuerte, continuar por Maya hasta la rotonda, para quienes adquirieron el ticket de ingreso al Estacionamiento de la fiesta podrán transitar hacia el predio por el carril norte (mano hacia Paraná) hasta calle Londero donde estará ubicado el ingreso del estacionamiento. Es importante aclarar que los ocupantes de los vehículos que accedieron al estacionamiento, tienen prohibido permanecer allí, como así también llevar conservadoras o bebidas alcohólicas, ni otro elemento que pueda ser considerado riesgoso (cuchillo, cortapluma, botellas de vidrio, etc) aun si estos fueran parte de su vestimenta o disfraz.En esta oportunidad, Menecardi, señaló ante Elonce que se realizarán controles en las personas. “Habrá una instancia de palpado, luego estarán los molinetes donde se controlarán las pulseras; la idea es que el ingreso al predio sea fluido y que no se produzcan aglomeraciones”.En tanto, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, dijo a Elonce que “el área de Tránsito de la Municipalidad trabajará de manera conjunta con la Policía. Habrá camionetas, grúas, un equipo de motorizados, serán 80 agentes que estarán distribuidos en turnos”.En este sentido, resaltó que “en el predio del espaciamiento vip habrá personal de Tránsito entregando volantes para concientizar en temas de educación vial y promoviendo que haya un conductor designado que no consuma alcohol”.: Como se mencionó anteriormente, todos aquel que concurra a la fiesta debe tener la pulsera colocada que acredita haber adquirido la entrada. Los únicos ingresos habilitados para ello, como ya se viene realizando en años anteriores, son:- Circunvalación y Acceso Norte: desde cualquier punto de la zona, deberán dirigirse a la Circunvalación, y luego subir al Acceso Norte, allí encontrarán el primer control.- López Jordán y Don Bosco: también se podrá acceder de forma peatonal por calle Lopez Jordán tomando hacia el Norte hasta llegar al Acceso Norte.- Maya y Acceso Norte carril sur: También se podrá ingresar por este punto sea caminando desde Maya o desde el Acceso Norte.Se invita a los vecinos que residan dentro del perímetro de seguridad antes mencionado a que se acerquen a la Comisaría 7° , 12° o 14°, a los fines de solicitar una constancia y de esta manera evitar inconvenientes en los cortes en caso del ingreso/egreso de vehículos particulares. Para ello deberán acreditar el domicilio con su documentación.-Los taxis y remises de la ciudad de Paraná, que realicen el servicio de traslado hacia la fiesta, deben estar habilitados para tal fin. Todos sus ocupantes deben tener la pulsera colocada. Para dirigirse al predio, deberán tomar por Almirante Brown hasta llegar a la colectora Este de Circunvalación, allí tomar hacia el norte, por Lopez Jordán hasta la colectora de la Ex. PDV, los pasajeros deben descender, y el vehículo retomar por Bazán y Bustos hacia Brown nuevamente.: de acuerdo a lo coordinado con la Municipalidad de Paraná, los vendedores ambulantes deberán acreditarse y ser habilitados por el área correspondiente. Los comerciantes que reúnan las condiciones de habilitación, solo podrán situarse en la colectora Oeste de Circunvalación desde Don Bosco hacia Brown. No hay otro lugar en la vía pública, dentro del perímetro de seguridad, que se encuentre permitido la actividad comercial. De constatarse irregularidades se dará intervención al área Municipal correspondiente.