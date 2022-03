Detalle de los cortes de tránsito por la Fiesta de Disfraces en Paraná

Circunvalación y Acceso Norte:

López Jordán y Don Bosco:

Maya y Acceso Norte carril sur:

Con motivo de llevarse a cabo este sábado 12 de marzo la “Fiesta de Disfraces” en el predio ubicado en Acceso Norte y Borges de la ciudad de Paraná, la Jefatura Departamental de Policía dio a conocer “las principales pautas de seguridad que se aplicarán” teniendo en cuenta la gran cantidad de público que se espera para el evento.El Jefe de la Departamental de Policía de Paraná, comisario Raúl Menescardi indicó que habrá afectados a la fiesta unos 700 efectivos y se implementará un operativo similar a los de años anteriores.En este sentido, se detallaron los siguientes aspectos a tener en cuenta para quienes asistan a la FDD:estará abierto al público a partir de las 21 horas.se podrán adquirir durante los días previos previstos e informados por la organización (modalidad pulsera electrónica), no se venderán entradas en el lugar. Por lo tanto, los concurrentes al momento de asistir deberán tener colocada la pulsera en una de sus muñecas, tanto para el ingreso como para circular y pasar los diferente controles.El tránsito vehicular y por cuestiones de seguridadRondeau y Avenida José HernándezFraternidad y RondeauDon Bosco y Blas PareraDon Bosco y CrespoBrown y CircunvalaciónCrespo y Blas PareraDarwin y Lopez JordanAlmafuerte y CircunvalaciónAlmafuerte y MayaRuta 12 y Acceso Norte (ambas subidas, zona Las Acacias)Ruta 168 Acceso Norte y retome del Parque BotanicoAlmafuerte y Maya: Los vehículos deberán ingresar por Maya desde Almafuerte, continuar por Maya hasta la rotonda, para quienes adquirieron el ticket de ingreso al Estacionamiento de la fiesta podrán transitar hacia el predio por el carril norte (mano hacia Paraná) hasta calle Londero donde estará ubicado el ingreso del estacionamiento. Es importante aclarar que los ocupantes de los vehículos que accedieron al estacionamiento, tienen prohibido permanecer allí, como así también llevar conservadoras o bebidas alcohólicas, ni otro elemento que pueda ser considerado riesgoso (cuchillo, cortapluma, botellas de vidrio, etc) aun si estos fueran parte de su vestimenta o disfraz.Por otra parte,, está previsto por la Policía de Entre Ríos que estacionen su vehículos sobre el Acceso Norte, en la banquina de la mano que va hacia Colonia Avellaneda a 45°, es decir realizan el mismo recorrido y doblan en la rotonda del Acceso Norte hacia la derecha. Se informa que no hay otro punto para ingreso de vehículos. No se podrá estacionar o detenerse en calle Maya ni en la rotonda del Acceso.Como se mencionó anteriormente, todos aquel que concurra a la fiesta debe tener la pulsera colocada que acredita haber adquirido la entrada. Los únicos ingresos habilitados para ello, como ya se viene realizando en años anteriores, son:desde cualquier punto de la zona, deberán dirigirse a la Circunvalación, y luego subir al Acceso Norte, allí encontrarán el primer control.también se podrá acceder de forma peatonal por calle Lopez Jordán tomando hacia el Norte hasta llegar al Acceso Norte.También se podrá ingresar por este punto sea caminando desde Maya o desde el Acceso Norte.Se invita a los vecinos que residan dentro del perímetro de seguridad antes mencionado a que se acerquen a la Comisaría 7° , 12° o 14°, a los fines de solicitar una constancia y de esta manera evitar inconvenientes en los cortes en caso del ingreso/egreso de vehículos particulares. Para ello deberán acreditar el domicilio con su documentación.-Los taxis y remises de la ciudad de Paraná, que realicen el servicio de traslado hacia la fiesta, deben estar habilitados para tal fin. Todos sus ocupantes deben tener la pulsera colocada. Para dirigirse al predio, deberán tomar por Almirante Brown hasta llegar a la colectora Este de Circunvalación, allí tomar hacia el norte, por Lopez Jordán hasta la colectora de la Ex. PDV, los pasajeros deben descender, y el vehículo retomar por Bazán y Bustos hacia Brown nuevamente.de acuerdo a lo coordinado con la Municipalidad de Paraná, los vendedores ambulantes deberán acreditarse y ser habilitados por el área correspondiente. Los comerciantes que reúnan las condiciones de habilitación, solo podrán situarse en la colectora Oeste de Circunvalación desde Don Bosco hacia Brown. No hay otro lugar en la vía pública, dentro del perímetro de seguridad, que se encuentre permitido la actividad comercial. De constatarse irregularidades se dará intervención al área Municipal correspondiente.