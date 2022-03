Puerto Viejo: Proponen un plan de evacuación para las familias afectadas

Paraná El Municipio advierte de riesgo de desbarrancamiento en sector del Puerto Viejo

Informes técnicos de profesionales de la Municipalidad registraron la problemática en una barranca ubicada entre calle La Delfina en el nivel superior y calle Estrada en el nivel inferior. Quienes actualmente ocupan, en forma irregular, con viviendas esos terrenos públicos, ya fueron notificados en distintas oportunidades para que abandonen el lugar.“Nos acercamos con el área de Acción Social y les planteamos a las familias afectadas que no pueden seguri ahí. Es un lugar peligroso”, expresó aPablo Testa, secretario Legal de la Municipalidad de Paraná. Según contó se encuentran disponibles las instalaciones del Ejercito “para asistir a las personas con un plan de evacuación”.Al respecto señaló que, por parte de los damnificados, “recibimos una negativa y no quieren abandonar el lugar”. Seguidamente agregó que el Municipio “dio todas las alternativas que tiene, brindó detalles de los estudios realizados, les informamos que esto podía ocurrir y ocurrió. Los técnicos del municipio informaron que esto puede seguir avanzando”.“A las familias afectadas, podemos ofrecer un plan de evacuación y una reubicación. En ese sector no se puede seguir construyendo”, finalizó.