Vecinos reclaman el arreglo urgente de calle Galán al final

Las lluvias caídas durante los últimos días, renuevan los reclamos de vecinos por el estado en que se encuentran las arterias. En calle Galán al final, en el límite entre barrio San Agustín y Anacleto Medina Norte, ciudadanos reclamaron una solución urgente a un problema de muchos años.Griselda Alvarez, del merendero San Francisco de Asís, dijo aque “necesitamos que nos puedan dar una solución porque nos estamos quedando sin calle, y sin lugar para que los chicos pasen a buscar la leche”.Han hecho los reclamos, pero no tienen respuesta.“Cuando llueve se inunda todo porque el agua de arriba corre por las cunetas, entre agua a las casas y se ha roto todo”, indicó.Por su parte, José Carlos, contó que “la cuneta tiene más de 40 años y está rajada, está todo ahuecado a los costados y se fueron levantando, esto dio lugar a que se formen pozos y por eso la calle está toda rota”.Asimismo, indicó que hay viviendas “que están corriendo riesgo de desmoronamiento”.Finalmente Roxana Pesoa, otra vecina afectada, dio cuenta que con el estado de la calle, no pueden ingresar ambulancias, taxis o remises; “ni siquiera el recolector de basura”. Y aclaró que el problema viene desde hace años: “vivo desde hace 22 años, siempre es el mismo reclamo y las autoridades hacen oídos sordos. Cuando llueve no podés salir y si te enfermás, te morís acá”.