Fiesta de Disfraces: “Es el disfraz es un todo”, aseguró una modista

La Fiesta de Disfraces genera un gran movimiento turístico y económico para la ciudad de Paraná; es que el megaevento congrega a miles de personas provenientes de todo el país y también de países limítrofes.Marisel Buriano, una modista que hace 12 años se ocupa de darle forma al #SerLoQueQueremosSer, hizo un parate entre puntada y puntada para contarle acómo transita la cuenta regresiva hasta el sábado.“Ahora no me dan las manos y las horas del día para trabajar. Ya hace dos semanas cerré la lista de pedidos, pero debería haberlo hecho antes, y solo duermo entre cuatro o cinco horas por día; es como un día completo por una semana hasta el día de la Fiesta”, aseguró la modista.Marisel contó que llega a confeccionar “entre 25 y 30 disfraces por fiesta”. “Siempre trabajo sola, y cuando veo que las manos no me dan, empiezo a pedir ayuda a mi mamá, mis hermanas y mis tías; todas vienen a terminar la noche cociendo y bordando”, destacó entre risas.La modista, que además es estudiante de Arquitectura, remarcó que para confeccionar el disfraz, “siempre se trata de ver el complemento total”. “Si van de zapatillas tengo que determinar el largo del vestido, qué se van a poner en la cabeza, porque el disfraz es un todo: peinado, maquillaje y calzado”, sentenció.“Vienen con la foto y me dicen `me quiero disfrazar de esto´”, sostuvo Marisel. Y agregó: “Muchos quieren tener el outfit completo y otros eligen un vestido que ya tienen en la casa y dicen `me hago esto´. En esta época del año, las mujeres prefieren ir un poco más destapadas y eligen polleras y topcitos; y así son rumberas, novias, gatubelas, todo dependiendo de lo que quieran recrear”.Respecto a los cambios en las modas para disfrazarse, la modista evaluó que, “previo a la pandemia, los disfraces eran más grupales; ahora vienen de a uno y optan por trajes más reciclados, arman con lo que tienen en la casa”.En la oportunidad, rememoró el caso de “cinco chicas se disfrazaron de Yuya y su paquitas: fue una producción tremenda que demandó bordado, armado de camperas, los gorros fueron artesanales de cartón forrado con lentejuelas; y el material fue comprado en Buenos Aires”.En ese sentido, reveló que “en materiales, para un disfraz económico, se pueden gastar desde 1.500 pesos, y de ahí para arriba; y por la mano de obra, si tengo que bordar y demás cositas, desde 500 a 6.000 pesos”.