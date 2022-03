Fiesta de Disfraces: dónde estará ubicado cada punto dentro del predio

Video: Fiesta de Disfraces: el drone de Elonce registró el armado del escenario

El "mapita"

Espacios exclusivos

Paraná Artistas urbanos darán vida y color al mural de la Fiesta de Disfraces

Sobre la FDD

En la cuenta regresiva para lacomienzan a conocerserespecto a la organización en el interior del predio ubicado sobre Acceso Norte, donde se intensifican los trabajos para recibir a los casi 50 mil disfrazados que se darán cita este sábado en Paraná.recorrió el martes el predio para registrar a través de imágenes de drone cómo avanza el armado del escenario principal, el denominado "Main Stage" que es el “corazón” de la Fiesta de Disfraces.“La Fiesta de Disfraces 2022 empieza a sentirse y trae consigo la propuesta de observar el tiempo que nos tocó vivir desde una perspectiva atravesada por la dualidad, buscando lo bueno que hay en lo malo y siendo conscientes de que en lo malo siempre hay algo bueno. Hay luz en la oscuridad; hay un punto oscuro en la claridad”, señalaron al exponer la temática de esta edición.. Somos un reflejo de lo que nos tocó vivir como humanidad. Somos las fuerzas opuestas pero complementarias. Somos la aceptación de que todo puede observarse desde otro lugar”, resumieron. “A través de nuestro arte en el Main Stage, proponemos una mirada basada en la dualidad, el equilibrio y el respeto por el fluir del universo. No se trata de un enfrentamiento entre dragones; es la aceptación de que en el Yin hay Yang y en el Yang hay Yin…, concluyeron los organizadores de la Fiesta de Disfraces.Desde el staff del megaevento dieron a conocerque explica dónde estarán ubicados el escenario, las barras, el puesto de hidratación, el de emergencias y las salidas, entre otros.Se recordará que una de las novedades para la edición número 22 de la FDD es que, sino que estará “todo al aire libre, pero con la disposición similar y concepto de fiesta por sectores y con ritmos de música distintos en cada sector”.Se mantendrán en el predio los distintos espacios temáticos, con distintas ofertas musicales, patio de comidas, barras, baños y stands interactivos.Un clásico de la Fiesta de Disfraces es el VIP. Quienes adquieran este ticket podrán acceder al espacio especial de grandes dimensiones, especialmente ambientado y con comodidades acordes a las exigencias. Según se aclaró, con esa entrada puede adquirirse con estacionamiento incluido o sin estacionamiento y eventualmente adquirirlo luego (sujeto a disponibilidad del momento de compra).Es un espacio exclusivo limitado, con vista preferencial al MainStage, sector de mesas, camareros y gastronomía especial; todos los tickets Black otorgan, además, acceso al sector VIP.Y ofrece dos modalidades, la Platinum y la Gold, que incluyen livings para 10 personas en sector preferencial). En detalle, la ubicación Platinum ofrece tickets full access para 10 personas + servicios de camareros + 10 pases extra invitados al sector + 3 parking + $ 100.000 en saldo cashless no reembolsable para consumir; en tanto, la ubicación Gold brinda tickets full access para 10 personas + servicios de camareros + 5 pases extra invitados al sector + 3 parking + $ 70.000 en saldo cashless no reembolsable para consumir. Mientras que la ubicación Silver (solo Mesa) no incluye tickets; sino solo la mesa para hasta 10 personas; no incluye tickets VIP que deberán ser adquiridos previamente por separado + servicios de camareros + 3 Parking + $ 70.000 en saldo casheless no reembolsable para consumir.Es un espacio exclusivo limitado, con vista preferencial al Stage Electrónico, sector de mesas y camareros. Y ofrece dos modalidades:1) opción mesa + tickets: tickets generales para 10 personas + servicio de camareros + 5 pases invitados al sector + 3 Parking + $ 50.000 en saldo CASHLESS para consumir.2) opción solo mesa (no incluyetTickets): mesa para 10 personas + servicio de camareros + 5 pases invitados al sector + 3 parking + $ 50.000 en saldo cashless para consumir.Según se aclaró desde el staff de la FDD, los pases de invitados no incluyen el ingreso al evento, por lo que deberán haberlo adquirido previamente.Esta fiesta, única por sus características, dimensión y trascendencia, se originó en 1999, cuando seis amigos festejaron sus cumpleaños juntos en agosto y salieron con sus disfraces junto a un grupo reducido de allegados.El boca en boca se extendió considerablemente los años siguientes y creció el número de personajes y disfraces, y en 2002 resolvieron alquilar un salón del Puerto Nuevo, la primera vez que se cobró entradas.El paso siguiente fue en 2004, cuando se trasladó al predio de La Rural, donde se mantuvo cuatro años, siempre difundiéndose de esa manera, pero desde 2009 se desarrolló en predios adecuados especialmente y llega a reunir más de 50 mil personas, quienes según el lema de la actividad, buscan "Ser Lo Que Queremos Ser".-El ticket general para la FDD inicia en 6.000 pesos-El VIP Electrónico vale 9.000 pesos (pase para acceso individual)-El Espacio Black vale 15.000 pesos (pase individual standing)-El ticket VIP FDD 2022 (sin estacionamiento) está 7.500 pesos-El ticket VIP FDD 2022 (con estacionamiento) vale 9.000 pesos-El ticket preventa para el estacionamiento sale 1.500 pesosSegún comunicaron organizadores,ubicados, en calle Corrientes Nº 210 (casi esquina Uruguay) de lunes a viernes de 10 a 18hs y sábado de 9 a 13hs; y, en calle Mendoza 3106 (esquina Urquiza) de lunes a viernes de 10 a 14hs y de 17:30 a 20hs y sábado de 10 a 14hs.