Transportistas escolares piden que se ordene el tránsito frente a las escuelas

Con el inicio del ciclo lectivo, el tránsito en las zonas donde hay establecimientos educativos se vuelve un caos y conseguir un lugar para estacionar se complica. Muchos padres estacionan en doble fila y se generan aun más complicaciones frente a los edificios escolares.Ante esta situación, transportistas escolares pidieron a la comuna que tome cartas en el asunto y ordene la circulación y permanencia de vehículos, al tiempo que solicitaron que se respeten los sectores establecidos para el ascenso y descenso de los alumnos.En diálogo con, Silvina Salas, presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares, expresó que “nuestro trabajo es entorpecido continuamente porque no podemos desarrollarlo como corresponde debido a que no hay inspectores, en algunas escuelas faltan demarcaciones y cartelería”.Además dijo que mucha gente ocupa los lugares delimitados para el transporte escolar “para hacer algún trámite y también por algunos padres que nos entorpecen el trabajo. Estamos reclamando nuestro lugar para poder trabajar”.Según explicó, frente a cada escuela, “debe estar demarcado y ser respetado” el lugar para el servicio del traslado de alumnos.“Hay autos que permanecen toda la mañana o toda la tarde frente a una escuela y eso está prohibido”, agregó Salas para dar cuenta que “muchos colegas han sido agredidos por padres o personas que ya están estacionados y los niños corren peligro”.Paso seguido manifestó: “le pedimos al Intendente (Adán Bahl) que por favor trate de solucionar esto, porque nosotros pagamos los impuestos y tasas, en pandemia sufrimos muchísimo y queremos que nos escuche”.Por su parte, Edith Geminiani, vocal de la Asociación de Transportistas Escolares, relató que una vez “cuando fui a la escuela del Cristo, tuve que estacionar en doble fila porque estaba todo ocupado y un padre pasó y le pegó a la camioneta. No le dije nada porque no sabés con qué te van a salir, la gente está muy agresiva”.“Tenemos que hacer lo que podemos, el tránsito es un desastre y no nos dan solución”, acotó.Salas agregó que “hay pocos inspectores frente a las escuelas. Venimos pidiendo con tiempo que haya cartelería porque además después la gente se enoja cuando le hacen la multa”.Las escuelas más complicadas no son solamente las que están en la zona del centro donde hay hasta tres escuelas en la misma cuadra, sino también en otras partes de la ciudad donde no hay demarcación.