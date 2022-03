Protección Civil asiste a vecinos afectados y espera el “pico de la tormenta”

La cuadrilla del Área de Protección Civil municipal, trabaja intensamente en la jornada de este miércoles, debido a las intensas lluvias que se registran en la ciudad de Paraná. A su vez entregaron a 50 familias, agrotilenos y asistieron 8 viviendas anegadas.“Durante el transcurso de la tarde, tuvimos tres llamados por árboles, los cuales no llegaron a caerse, pero si se resquebrajaron y es un riesgo. Afortunadamente no pasó nada grave”, expresó a Elonce el titular de Protección Civil, Sebastián Michelli. En esta oportunidad, las asistencias se dieron en el Barrio San Agustín de Paraná.Sin embargo, el funcionario comentó que durante la mañana tuvieron dos caídas de árboles en el mismo barrio. Además, otros en calle Toscanini y otro en Nueva Ciudad. “Cayeron en la vía pública, pero no pasó nada grave”.Para lo que resta de la jornada, se esperan intensas ráfagas de viento y más lluvia pudiendo llegar a los 70mm. Al respecto, Michelli dijo que “el pico de la tormenta se espera para las 19 horas y es importante que la gente evite salir de su casa de no ser de extrema necesidad. Puede ser peligroso”.Para solicitar asistencia se puede llamar al número gratuito 103; al 4202232 o a través de las redes sociales de Protección Civil.