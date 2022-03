Importante decomiso de mercadería vencida y adulterada en supermercado de Paraná

En la tarde de este miércoles, y luego de una denuncia anónima, personal de Bromatología de la municipalidad de Paraná procedió a decomisar una importante cantidad de alimentos que estaban siendo comercializados a pesar de su fecha de vencimiento y que presentaban adulteraciones en los envases.En diálogo con, Facundo Wegher Osci, coordinador del laboratorio de Bromatología, indicó que el procedimiento se llevó a cabo en calle Salvador Caputto al 2000.“Recibimos una denuncia anónima por mercadería vencida y vinimos a constatar la veracidad porque recibimos muchas denuncias y a veces el hecho no se puede comprobar”.En este sentido, confirmó que “encontramos mucha mercadería en mal estado, con fechas vencidas. No es un decomiso convencional”, dijo para dar cuenta de la magnitud del operativo. Y acotó: “Es un procedimiento grande, no sólo por la cantidad sino por los alimentos vencidos y también adulterados, es decir que presentan modificaciones en el envase”.Entre la mercadería decomisada hay galletitas, yerbas y lácteos de varias marcas y lotes. “También hay situaciones donde los lotes son dudosos y los vencimientos datan de entre octubre y diciembre del año pasado”, indicó Wegher Osci.El funcionario señaló que muchas veces en controles de rutina encuentran mercadería vencida, y remarcó la importancia de que la gente realice las denuncias para poder actuar.Por otra parte, brindó un consejo a los consumidores: “Siempre es importante mirar el rótulo de los productos, para controlar que la tipografía de la marca no presente inconsistencias con el resto del envase y revisar la fecha de caducidad”.Consultado sobre el destino de los alimentos decomisados en el supermercado de calle Caputto explicó que “los productos se destruyen porque no se puede garantizar la seguridad para su consumo. Y se informa al Juzgado de Faltas para que emita dictamen”, entre las sanciones podría caberle la clausura.El consumidor puede denunciar al 147 o al mail [email protected]