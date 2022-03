Danhes: el emblemático boliche de los `90 que albergó figuras internacionales

“En los diez años que funcionó el boliche hubo millones de historias, se formaron miles de parejas que siguen hasta hoy en día

El emblemático boliche de Paraná fue el lugar de masivas convocatorias en la década del 90 y supo albergar a miles de jóvenes todos los fines de semana.. En el día del Disc-jockey, Elonce dialogó con Alejandro Degregorio quien musicalizó desde el primer hasta el último tema en las inolvidables noches de la disco.“Desde que abrió puse la primera canción y también la última”, dijo el Disc-jockey muy emocionado al rememorar las míticas noches de los años 90 en el boliche. Se recordará quey la primera canción que sonó para un público reducido fuede Soda Stereo. Luego, “rompimos la noche con una canción de la banda Erasure”, dijo Degregorio.El Disc Jockey recuerda con exactitud cómo eran las noches del boliche. “La apertura era con la obertura de la banda de sonido de la película Volver al Futuro y el cierre con New York New York, de Frank Sinatra”, señaló Degregorio y agregó que “eran noches inolvidables, se vivía todo con alegría, la gente bailaba y se divertía muchísimo”.”, mencionó el Dj y resaltó que “en los primeros años del boliche”.“En una década pasaron muchas cosas, empezamos pasando música con discos y luego nos fuimos adaptando a los cds, nunca llegamos a tocar música digitalizada”, valoró el Dj y reveló que el boliche lo marcó mucho tanto en su vida personal como profesional: “Mi fiesta de casamiento se hizo acá, el vínculo es enorme”.“Danhes en esos 10 años me dejó una marca imborrable. Desde conocer a Daniel y Rubén Barbieri, los dueños. El Gato Cavadini, que era el gerente. La inolvidable cabina que se armó con Sadi Butus en iluminación, Germán Gandolfo y Gogui Butus. El histórico RRPP Horacio Ramos, los chicos de la barra, de seguridad, de boletería, guardarropas, los tarjeteros Y las centenas de miles de personas que pasaron alguna noche por Danhes”, sumó.En este sentido, manifestó: “Uno no extraña los lugares” y acotó que “sería difícil que vuelva Danhes con la esencia que tuvo en los 90”.Danhes además de ser el boliche más importante de la zona durante la década de los 90, funcionó con un estudio de grabación del programa de televisión. “Pasaron muchas figuras, como Cacho Castaña, Los pimpinelas, Nicole Neumann, y Loco Mia”, dijo el Dj.“Loco Mia era una banda española que en los 90 era furor y cuando vino a grabar el programa a Paraná no era abierto al público, pero se empezó a correr la voz de que estaban en Danhes y todo el mundo vino a la puerta, hicieron una función organizada a último momento”.Danhes fue el único boliche construido desde cero para ser una disco. Se construyó donde supo existir La Rambla, un espacio bailable de los 70, y donde hoy se encuentra el Centro Cultural Gloria Montoya, detrás del Monumento a Urquiza.“La disco marcó a generaciones, muchos vinieron desde los 15 años”, agregó. “C”, resaltó DegregorioEn un material de archivo de Elonce se puede ver cómo se construyó el mítico edificio.