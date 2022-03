FDD: detalles de los dispositivos de seguridad que se implementarán en Paraná

Este sábado 12 de marzo se realiza una nueva edición de la Fiesta de Disfraces en Paraná, un evento que congrega a miles y miles de personas en un predio ubicado en el Acceso Norte de la ciudad.En este marco, la Policía implementará un operativo de seguridad, que no sólo contemplará la zona donde se desarrolla la fiesta sino también en el micro y macro centro de la capital entrerriana. Se verán afectados unos 1000 efectivos.En diálogo con, el Comisario Raúl Menescardi, Jefe de la Departamental de Policía, expresó que el dispositivo diagramado es similar al que se ha implementado años anteriores; “faltan confirmar algunos detalles, pero ya está ordenado y diagramado para llevarlo adelante y con la gente necesaria”.En este sentido, detalló que “se han diagramado dos dispositivos de seguridad: uno en el perímetro donde se va a llevar a cabo el evento, en el cual se verán afectados unos 700 funcionarios; y otro para la ciudad, donde se reforzará la presencia policial con unos 300 funcionarios”.Respecto a los cortes de calle, el Comisario adelantó que seguramente se comenzarán a implementar en horas de la tarde del sábado, cerca de las 18. Teniendo en cuenta que la fiesta se realiza en el acceso norte, “habrá cortes en Maya y Almafuerte; Blas Parera; Don Bosco para llegar a Circunvalación”.En relación al trabajo de los remises, Menescardi detalló que llegarán hasta la zona del predio “por circunvalación y López Jordán, hasta donde era la ex estación de servicios PDV, para que puedan dejar los pasajeros y volver a salir del perímetro”.Por otra parte, dio cuenta que en los controles, se verificará que los asistentes tengan su pulsera de acceso (tickets) y luego se hará un cacheo para evitar el ingreso de elementos contundentes o que representen un riesgo. Y recomendó no usar disfraces que tengan similitud con los uniformes de las fuerzas de seguridad.“Esperamos que se desarrolle con absoluta normalidad”, dijo finalmente el Comisario.