Con música, baile, tradición y mucho público culminó la Fiesta Nacional del Mate

Ante un gran marco de público, se vivió este martes en la Plaza de las Colectividades de la ciudad de Paraná la segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate, con la presentación de artistas locales y nacionales como Soledad Pastorutti y Mario Pereyra.Desde las 18 horas, vecinos y turistas comenzaron a llegar al predio armado en la Costanera Baja, para disfrutar de una noche.transmitió en vivo en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Una de las concurrentes afirmó a Elonce que decidieron, junto a sus amigas “ir temprano” para “ubicarnos con comodidad, y disfrutar de los espectáculos, en especial el de Mario Pereyra”.Dorita llegó desde Diamante con su esposo “a divertirnos”, dijo. Mencionó que si se da, bailarán. ¿Qué no puede faltar en esta fiesta? “El mate”, respondió con mucha alegría el hombre detallando que además llegaron al evento con empanadas, torta, para “llegar hasta el final de la fiesta”.Maitena disfrutó el show de Los Cazurros y destacó a Elonce: “Están buscando al cajón de los juguetes”, compenetrándose con la historia que retrata el espectáculo.Marisa, que llegó desde Santa Fe, dijo que llegó para ver “especialmente a ‘La Sole’”.El público infantil valoró el show de Los Cazurros y todos dijeron que “se divirtieron muchísimo, son muy graciosos”.Desde la barranca, una familia indicó que se divirtió “muchísimo” con Los Cazurros, asegurando además que hoy buscan “disfrutar del show de Soledad”. Agregaron que este lunes “estuvimos desde el principio, hasta el final de los espectáculos”.Otros, valoraron “la vista privilegiada” desde la ‘tribuna natural’ que es la barranca. Petrona, que llegó junto a toda su familia, aseguró que llegó hoy “para disfrutar como ayer, de toda la fiesta”.María Amatti, del centro Comunitario Solidaridad, informó que se inscribieron muchas personas: “Este año es un éxito, nos superó las expectativas, estamos muy contentos porque la Fiesta del Mate nació en el Centro Comunitario Solidaridad”.“El jurado toma un tiempo de 20 a 25 minutos para el concurso, darán la orden cuando tiene que cebar. En esta oportunidad les permitimos traer a un acompañante que pueda tomar el mate, por el protocolo del covid”, dijo Amatti.Una de las participantes afirmó aque “a muchos les gusta los mates que cebo”. No quiso dar el secreto que usará para tratar de ganar el 1º premio de este concurso aunque adelantó uno de los secretos: Cebar siempre cerca de la bombilla y con poca agua. La "montañita" de yerba seca que dejamos al mezclar la yerba, es la que va a alimentar los mates y hacer que el sabor se mantenga.La segunda jornada de la 32º edición de la Fiesta Nacional del Mate, cuenta con reconocidos artistas Soledad Pastorutti, Mario Pereyra y muchos más. Además, se presentan Los Cazurros, Marcia Muller, Litoral Mitá y Francisco Cuestas.En relación con los espectáculos vinculados a la danza, la apertura estuvo a cargo de Compañero atemporal (Romina Ramos), mientras que también actuarán el Ballet La Greda y como pareja tradicional Milena Weis y Emiliano Farias.estuvieron presentes en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez, con la propuesta Matecito, para los más chicos. El dúo artístico, se caracteriza por la actuación y el humor como un generador de juego, un espacio para ampliar el imaginario.“Estamos contentos de volver a Paraná y actuar por primera vez en la Fiesta de Mate. Estamos sorprendidos por la cantidad de gente que vino”, expresó aErnesto Sánchez.Sobre su propuesta, contó que todos los contendidos que realizan están pensando para los más pequeños, pero “también para que los más grandes se diviertan”. En tanto, Pablo Herrero, agregó que la idea de Los Cazurros, surge del “juego y de rescatar la imaginación de la niñez. Cuando nosotros nos divertimos en el escenario, la gente grande se engancha y se divierte”., expresóal dar comienzo a su presentación en la Fiesta Nacional del Mate. Seguidamente mencionó: “esperamos homenajear a todas las mujeres en su día” y entonó el tema musical “La Gringa”.Soledad Pastorutti brilló en la segunda y última noche de la Fiesta de Paraná en la Plaza de las Colectividades ante miles de personas. Durante el show, abarcó un repertorio de canciones icónicas de su impecable trayectoria intercaladas con varias de las incluidas en su último material discográfico, Parte de mí.La Sole, invitó a subir al escenario a Francisco Cuestas para rendirle homenaje a poeta, músico y cantautor paranaense. “Maestro, gracias por tu arte”, expresaron los artistas y juntos entonaron “Canción del Jornalero”, la primera creación de Méndez en 1961.El Ballet La Greda, hizo su paso por la Fiesta Nacional del Mate. El grupo con más de 20 años de trayectoria, recorrer diferentes lugares para difundir sus bailes. Este martes, siete parejas desplegaron su arte en el escenario.Elizabeth Gómez, una de las directoras dijo a Elonce que “en el show quisimos llevarlos al recuerdo de los abuelos y de las fiestas que tenían ellos. Hicimos un baile histórico”.Pedro Jaime, agregó que “bailamos danzas que bailaban y se divertían nuestros abuelos”.Marcia Müller es acordeonista, cantante, autora y compositora. Este martes se presentó en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez y deleitó al público con su voz. Con melodías litoraleñas y en formato de quinteto, la artista rindió homenaje a las mujeres que hicieron historia en la región.“Buenas Noches Paraná, que alegría estar acá”, expresó la artista. Seguidamente agregó: “Gracias al cielo que lo permitió y a la lluvia que nos bendijo. Hoy, más que homenaje queremos agradecerle a un puñado de mujeres valiosas”.Con un mensaje de amor, de igualdad y reivindicando la identidad, brilló en la última noche de la fiesta de Paraná.Tras el show, Müller destacó a: “Estoy muy emocionada, era una jugada muy grande, quería apostar a este día, y parece que el universo conspiró, llovió y tocamos este 8 de marzo, con un homenaje a todas las mujeres”. Presentó su nueva canción”129” y al respecto dijo: “Creí que era muy importante presentarla hoy. Esta canción significa correr el ‘feliz día’ de lado, ese 129 representa a 129 mujeres que fueron encerradas en una fábrica y quemadas, solo pro pedir que se les pague lo mismo que a un hombre. Es un día de lucha este 8 de marzo, yo digo reflexionar, de compromiso, de reivindicar”.El propósito de “Litoral Mitá” fue dar curso a la pasión por la música del Litoral; es así que el trío se vinculó para interpretar chamamé y por el cual ya han obtenido el reconocimiento en selectivos de festivales reconocidos a nivel nacional.Se lucieron en el escenario de la Fiesta Nacional de Mate. Luego del show, destacaron: “La música del Litoral es bastante popular, no por nada el chamamé es considerado patrimonio de la humanidad, está en todos lados. Y se puede ver, pasamos de Soledad con una propuesta hermosísima, con luces, muchísimos matices, a una propuesta de cámara, más acústica, de chamamé y sin embargo, se ‘prendió fuego’, esto quiere decir que la gente la quiere pasar bien, que haya trabajo detrás que tenga el corazón puesto, que les ponga corazón”, destacó Martín.“Es una fiesta única. Hay grupo de distintos géneros, por lo que venir aquí es una prueba importante: encontrar la devolución del público se valora mucho. Eso te da un incentivo muy grande”, dijo otro de los integrantes de Litoral Mitá.Heredó, por sangre y escenario, una forma de ser ante la vida: Hijo de Néstor, sobrino de Rubén (“Los Hermanos Cuestas”) quienes son parte de la Historia de la Música Argentina.Además de músico, es autor, compositor, productor y realizador de diferentes materiales discográficos y audiovisuales.Mario Pereyra cerró este martes la segunda y última noche de la Fiesta Nacional del Mate. Minutos antes de subir al escenario “Luis Pacha Rodríguez”. El Máster dialogó con Elonce y anticipó algunos detalles de su show.“Es un gusto el recibimiento que tenemos por parte del público de Paraná. Es un honor estar en esta fiesta”, dijo. Seguidamente contó que “vamos a cantar muchos clásicos, para que las familias que no están acostumbradas a ir a los bailables, puedan disfrutar el show”.