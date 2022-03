“La deuda es con nosotras”: Paraná se sumó a la marcha por el Día de la Mujer

Como cada 8 de marzo, las mujeres se volcaron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este año, la marcha se realizó bajo la consigna "La deuda es con nosotras, no al acuerdo con el FMI".Las manifestaciones se replicaron en todo el país. En la capital entrerriana, minutos antes de las 18, comenzaron a llegar a la plaza 1º de Mayo, para iniciar luego la marcha hasta Casa de Gobierno, donde se leyó un documento.“Esta fecha es muy sentida para miles de mujeres que estamos en la calle luchando desde los diferentes trabajos que cada una desempeña, como desde las organizaciones sociales a las cuales pertenecemos. Pero también en las compañeras que están en las barriadas, que son amas de casas, que están en los programas sociales y las que llevan adelante las tareas de los hogares”, expresó aSilvia García de La Corriente Clasista y Combativa.“Seguiremos luchando por los derechos todas y todes”, afirmó. Desde hace seis años, el 8M se instauró en varias ciudades del mundo como jornada de protesta y reclamos "por la desigualdad de género y la violencia machista". Distintas organizaciones participan de la convocatoria, portando diferentes carteles.registro testimonios de diferentes personas que asistieron a la marcha.Un grupo de amigas de diferentes puntos de la provincia asistieron a la convocatoria. “Es la primera marcha a la que asistimos en Paraná. Con mis compañeras nos organizamos para venir”, dijo una joven de Chajarí.En tanto, una mujer destacó la cantidad de personas que participaron de la jornada: “hay que estar acá, estamos despiertas, tenemos derechos y queremos que nos reconozcan. Estar presente ayuda y evidencia que no estamos solas. Este sentimiento es compartido. Mi lucha también es por mi hija, porque ella tenga un mundo mejor”.Integrantes de la organización social Descamisados, que tienen un grupo de muejres en barrio Giachino, asistieron en equipo. “Trabajamos lo que es contención y tenemos un espacio para las mujeres”.Una estudiante de la UADER contó que asistió a la marcha para “poder ser libre, ser lo que queremos ser y que no haya más femicidios.“Queremos un mundo sin violencia para todos”, “nos acompañamos entre todos”, “no hay que dudar de la víctima”, fueron algunas de las frases que se repetían y por las que las personas marcharon este martes.Un cartel rezaba “basta de transfemicidio”. La mamá de Victoria Nuñez, una joven trans que falleció el pasado 21 de julio, asistió a la marcha y pidió justicia por la muerte de su hija: “A Vicky la mataron los policías. Ella atravesaba una crisis de nervios y ellos al trataron como un delincuente en vez de asistirla. La maltrataron y la tiraron al suelo hasta quitarle la vida”.Otra joven que caminaba por las calles, dijo que este día “se siente muy intenso. Estamos muy enojadas por todo lo que sucedió últimamente. No hay nada que celebrar”.“Hoy quiero estar, con mis amigas y mis compañeras. Es el único dia del año, donde nos podemos sentir libres”, reflexionó otra joven.