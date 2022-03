Fiesta de Disfraces: el drone de Elonce registró el armado del escenario

Shows en vivo

En la cuenta regresiva para la Fiesta de Disfraces, el megaevento que se realizará este sábado en Paraná,recorrió el predio de 14 hectáreas ubicado en Acceso Norte que albergará a los casi 50 mil disfrazados.Esta fiesta se originó en 1999, cuando seis amigos festejaron sus cumpleaños juntos en agosto y salieron con sus disfraces. El boca en boca se extendió considerablemente los años siguientes y creció el número de personajes y disfraces. En su 22 edición, por primera vez, se realizará en el verano.recorrió este martes el predio para registrar a través de imágenes de drone cómo avanza el armado del escenario principal, el denominado "Main Stage" que es el “corazón” de la Fiesta de Disfraces.“A través de nuestro arte en el Main Stage, proponemos una mirada basada en la dualidad, el equilibrio y el respeto por el fluir del universo. No se trata de un enfrentamiento entre dragones; es la aceptación de que en el Yin hay Yang y en el Yang hay Yin… es la invitación a mirar nuestro interior y volver a Ser lo Que Queremos Ser”, habían argumentado organizadores al dar cuenta la temática de este 2022., el jueves se realizarían las pruebas de luces y sonido; en tanto avanza el armado de las estructuras para las torres de sonido y el cableado subterráneo.Los organizadores dieron a conocer este lunes los cantantes y DJs que se presentarán ante los miles de disfrazados que se darán cita al megaevento.En ese sentido, Elonce confirmó que en el Main Stage se presentarán Duki, Bizarrap y el DJ Fer Palacio; en tanto que en el espacio electrónico tocarán el DJ británico Steve Lawler, Manu Desrets B2B Londonground.Por otro escenario de la fiesta, el más "cachengue", se presentarán John C, Big Apple, Papi Champ y Falke; y por el VIP pasarán la banda cordobesa de cuarteto La Konga y el grupo de cumbia Hernán y La Champions Liga.Otra de las novedades para la edición número 22 de la FDD es que ya no habrá carpas, sino que estará “todo al aire libre, pero con la disposición similar y concepto de fiesta por sectores y con ritmos de música distintos en cada sector”.Se mantendrán en el predio los distintos espacios temáticos, con distintas ofertas musicales, patio de comidas, barras, baños y stands interactivos.El predio de 14 hectáreas ubicado sobre el Acceso norte de la capital entrerriana, está a pocos kilómetros del centro, y se mantiene la modalidad de entrada con las “FDD Cashless”, pulseras electrónicas que son entradas y billeteras virtuales a la vez. De esa manera “se carga dinero previamente y se utiliza como pago en los puntos gastronómicos y barras dentro de la fiesta”.Según se consignó, en el primer día y medio de ventas de entradas fueron adquiridos más de 42.000 tickets. Según las cifras de los organizadores, 45% de las personas llegará desde distintas ciudades de Entre Ríos, 20% de la Ciudad de Buenos Aires, 15% de Santa Fe y 20% del resto del país.Sobre Acceso Norte, de oeste a este, se construye la pasarela para que los disfrazados puedan llegar caminando hasta el predio debido a los cortes y desvíos al tránsito vehicular que se implementarán a partir de la tarde del sábado. Están previstos dos corredores: uno para proveedores y otro para taxis y remises que trasladen a los asistentes a la fiesta.Se prevé que unos 1.000 efectivos policiales estén apostados al operativo de seguridad. Además de un móvil policial del 911 que tiene integradas dos cámaras y un domo que conectarán con los 50 equipos de radio distribuidos al personal policial dentro del predio, para que, ante cualquier inconveniente, se reporte a través de este medio de comunicación.También se cortaba el pasto en el área que hará de estacionamiento VIP para quienes hayan adquirido ese servicio; según supo, los vehículos deberán llegar a través de la rotonda de Acceso Norte, de este a oeste, para ingresar al predio.Se establecieron tres puntos de partida para la fiesta con tarifas fijas; uno es la Plaza de Mayo que tendrá un valor de 1300 pesos; otro es la Terminal de Ómnibus cuyo costo será de 1200 y la Plaza Alberdi (conocida como Plaza del Bombero) que costará 1300 pesos.Esta fiesta, única por sus características, dimensión y trascendencia, se originó en 1999, cuando seis amigos festejaron sus cumpleaños juntos en agosto y salieron con sus disfraces junto a un grupo reducido de allegados.El boca en boca se extendió considerablemente los años siguientes y creció el número de personajes y disfraces, y en 2002 resolvieron alquilar un salón del Puerto Nuevo, la primera vez que se cobró entradas.El paso siguiente fue en 2004, cuando se trasladó al predio de La Rural, donde se mantuvo cuatro años, siempre difundiéndose de esa manera, pero desde 2009 se desarrolló en predios adecuados especialmente y llega a reunir más de 50 mil personas, quienes según el lema de la actividad, buscan "Ser Lo Que Queremos Ser".-El ticket general para la FDD inicia en 6.000 pesos-El VIP Electrónico vale 9.000 pesos (pase para acceso individual)-El Espacio Black vale 15.000 pesos (pase individual standing)-El ticket VIP FDD 2022 (sin estacionamiento) está 7.500 pesos-El ticket VIP FDD 2022 (con estacionamiento) vale 9.000 pesos (sin stock)-El ticket preventa para el estacionamiento sale 1.500 pesos (sin stock)