A dos años del femicidio de Fátima Acevedo: “El Estado también es responsable”

Sobre el femicido de Fátima

Fátima Acevedo, de 25 años, fue estrangulada y arrojada a un aljibe tras denunciar a su agresor, Jorge Martínez, seis veces por violencia de género y buscar asilo con su hijo en la Casa de la Mujer de Paraná.“Se cumplen dos años de la aparición de su cuerpo; ella fue asesinada antes”, rememoró ala militante feminista, María Luz Omar Zborón. Y si bien recordó que un juicio por jurados condenó al femicida Jorge Martínez, acusó que “el Estado es responsable porque Fátima había realizado las denuncias en los juzgados correspondientes, se encontraba en un refugio municipal de mujeres y desde allí fue sacada por su femicida y asesinada”.“Ante eso no hubo ningún tipo de condena, por eso, también denunciamos la complicidad de los Poderes Judicial y Ejecutivo ante estas causas, que prefieren encubrirse entre sí, antes que hacerse cargo de las responsabilidades políticas por las muertas”, apuntó Omar Zborón al fundamentar: “No son únicamente los varones los que cometen los asesinatos. El Estado también es responsable”. También recordó que “responsables del área municipal de Género en ese momento la culpabilizaron de su propia muerte”."Ya estoy podrida de cagarlo denunciándolo y que la Policía no haga nada, ni la Policía ni el juzgado ni nadie", dijo Fátima Acevedo (25) en un audio que mandó a sus amigas. Tenía miedo: su ex pareja -padre de su hijo- no dejaba de violentarla.A Jorge Martínez (35) lo había denunciado por primera vez en 2017. La violencia siguió, entonces volvió a pedir ayuda a la Policía y a la Justicia en 2018, 2019 y 2020. Acumuló seis denuncias en total, pero Martínez no pasó ni un día preso.Fue ella la que tuvo que esconderse. Estaba en la Casa de la Mujer de Paraná después de que la amenazara con un cuchillo. Tuvieron que allanar su domicilio para que pudiera recuperar su ropa y la de su hijo. El 1° de marzo del año pasado salió del refugio. Nunca regresó.Martínez la asesinó y escondió su cuerpo en un aljibe 18 metros bajo tierra.El 3 de marzo de 2020, dos días después de su desaparición, se radicó la denuncia para dar con el paradero de Fátima. Desde ese día, Martínez está detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, con prisión preventiva.Cinco días después de la detención de Martínez fue que lograron encontrar el cuerpo de Fátima. En un rastrillaje, bomberos, policías, perros adiestrados y un helicóptero hallaron el cadáver de la mujer dentro de un pozo de 18 metros de profundidad, en una zona descampada de Paraná.La primera denuncia fue radicada el 25 de julio de 2017 en el juzgado de Familia N° 1 de Paraná. Acevedo acusó a Martínez por "violencia familiar".Ante la misma jueza hizo una segunda denuncia el 6 de diciembre de 2018. Esta vez fue por "violencia de género".En 2019, Fátima se presentó en la comisaría 3° de Paraná y denunció a su ex pareja por "lesiones leves": durante una discusión él le había arrojado una mamadera en la cara. Consiguió una restricción de acercamiento por 90 días y logró separarse.El 31 de enero de este año, Martínez "intentó arrojarle ácido muriático en la cara" y Fátima volvió a denunciarlo. Cinco días después realizó otra por "intimidaciones y amenazas": su pareja afiló un cuchillo mientras la miraba para asustarla.Así consiguió una medida de restricción de acercamiento pero, como no tenía dónde ir, la trasladaron a la Casa de la Mujer de Paraná. El día que realizó la última denuncia, lo vio merodeando el refugio donde se encontraba. Luego él la asesinó.Un jurado popular, por decisición unánime, declaró a Jorge Martínez (35) culpable de los delitos de "defraudación especial, lesiones graves en grado de tentativa y homicidio agravados por el vínculo y el contexto de violencia de género".