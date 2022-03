Día de la Mujer:“Luchamos por un espacio mejor”, dijo trabajadora de salud

En el Día Internacional de la Mujer, trabajadoras de la salud que estuvieron en la primera línea de la pandemia, contaron ante Elonce sobre su presente laboral y el rol que cumplen con la sociedad.“Cada vez a las mujeres se les da más espacio, nos sentimos más incluidas, podemos llegar a tener otros cargos para los que antes no se nos tenía en cuenta”, resaltó una agente sanitario, Vanina Molina, a Elonce al resaltar que “trabajamos mucho desde hace bastante tiempo y si bien nunca me sentí discriminada, pero en este último tiempo somos más escuchadas, podemos opinar sin ningún problema”.Consultada sobre su trabajo, Molina detalló que comenzó a trabajar a los 19 años, luego de realizar un curso de auxiliar en enfermería. “Tenía una hija chiquita y busqué algo que tuviera rápida salida laboral, empecé en un barrio Antártida Argentina”.“Muchas veces vemos situaciones difíciles, pero recorriendo los barrios y viviendas pude comprender muchas veces la realidad de la gente”, valoró al destacar que “el trabajo de Agente Sanitario es muy lindo, te acerca a la comunidad”.En este sentido, resaltó que “sueño con que la gente no tenga que pasar necesidades y que este bien”.En tanto, otra de las agentes sanitarios, Ada Castañeda, valoró que “El día de la mujer es todos los días, porque siempre luchamos para tener un espacio mejor”.Además, acotó que “en la pandemia pusimos un granito de arena y estar en contacto con la gente te lleva a estar más sensible y comprender diversas situaciones”.