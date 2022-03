Fiesta del Mate: primera noche con 40 mil personas y se espera a la Sole y Mario

Testimonios de artistas

La Fiesta Nacional del Mate volvió a brillar en Paraná luego de dos años de pandemia. Los paranaenses se apropiaron de los escenarios del Parque Urquiza y disfrutaron de una noche de música de primer nivel. Además, pudieron degustar platos ofrecidos en el patio gastronómico, a cargo de los clubes de la capital provincial, y también recorrer el paseo de emprendedores locales y participar del concurso de cebadores de mate.“Trabajamos para que la Fiesta tenga una grilla de primer nivel y cuente con entrada libre y gratuita para que todos la podamos disfrutar”, señaló el intendente Adán Bahl, acompañado por su esposa Claudia Silva. “Para nosotros es muy importante celebrar esta Fiesta porque después de dos años los paranaenses tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar al lado del río para celebrar la cultura del mate y nuestra cultura en nuestra ciudad”, agregó Bahl.Luego, acotó: “No es casualidad que la Fiesta Nacional de esta infusión sea en Paraná. Queremos revalorizarla como parte de la identidad local, de la Marca Paraná que nos muestra ante el mundo”.“Agradecemos a Nación y Provincia por el acompañamiento, porque sin sus políticas de apoyo a la cultura, esto no hubiera sido posible”, agregó luego el Intendente. También estuvo presente la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff.Raly Barrionuevo, Conociendo Rusia, La K´onga, Juan Bilat, Flores de la Noche y el Dúo Andariego dieron el marco musical a la tarde y la noche de mates, gastronomía y encuentros. También fueron parte de los espectáculos la danza de El Grito Sagrado y la pareja estilizada Giovani Fontana y Florencia Seidel.Raly Barrionuevo puso en valor el marco de público: “Vinimos a compartir con respeto nuestra música, volver a este festival me da la alegría de saber el reconocimiento del público y el respeto que siento por este lugar”.“Estamos felices de traer nuestra música, es un marco de público imponente, recorremos el país y hoy nos toca estar en esta fiesta impresionante”, expresó Nelson Aguirre, cantante de La K´onga.Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, manifestó: “Es nuestra primera vez en Paraná, no podría haber sido mejor, es un escenario increíble. Hacía tiempo que teníamos ganas de venir a esta fiesta”.Emiliano Barón del Dúo Andariego puso en relieve que “es lindo que en este importante escenario podamos encontrarnos con el público de Paraná”.Patricia Heins, integrante de Flores en la Noche, grupo seleccionado del Pre Mate, precisó: “Es un marco de público hermoso y respondió muy bien ante nuestra actuación".Miguel, vecino paranaense, elogió: “Solo basta con mirar la concurrencia, a pesar del mal tiempo. La gente respondió a esta fiesta. Esta es nuestra música”.Abigail Rivero, del club Echagüe, agregó: “Esto es buenísimo, las expectativas eran grandes y por suerte vendimos todo lo que teníamos”.María Amatti, del centro Comunitario Solidaridad, informó que se inscribieron muchas personas. “Este año es un éxito, nos superó las expectativas, estamos muy contentos porque la Fiesta del Mate nació en el Centro Comunitario Solidaridad”.Sabrina Baraldo, del emprendimiento Alma Cuero con Diseño, dijo: “Es una gran convocatoria, en una linda jornada, venimos a ofrecer nuestros productos con muchas expectativas, fue un muy buen arranque de ventas”.Este martes 8 de marzo desde las 19 hs se presentarán Los Cazurros, Facundo Holzheier, Soledad Pastorutti, Marcia Müller, Litoral Mitá, Francisco Cuestas y Mario Pereyra.