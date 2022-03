Folklore y cuarteto en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

“Queremos posicionar a Paraná como un destino turístico privilegiado”

el intendente de Paraná, Adán Bahl

Elonce

. En la rotonda de la Plaza de las Colectividades y con entrada libre y gratuita, hay además cantina a precios populares a cargo de clubes de la ciudad, feria de artesanos y emprendedores, y Concurso de Cebadores.Así lo indicó, que celebró en diálogo con, la “hermosa Fiesta del Mate que estmaos viviendo”.Afirmó que esta es “una fiesta popular, gratuita; está todo muy cuidado, los artistas son excelentes, el sonido también. Preparamos a Paraná para los que nos están visitando, y los paranaenses que ya la conocen y saben que es disfrute asegurado. Cada vez queremos hacerla mejor”.“Forma parte de nuestra idiosincrasia esta fiesta. El mate está en nuestra vida diaria, no solo de los paranaenses, sino también de los argentinos.A través de esta fiesta buscamos, de manera estratégica, hemos ido a presentarla a nivel país porque queremos que la fiesta funcione como un engranaje para posicionar a Paraná como un destino turístico privilegiado, porque tenemos todo para ofrecer: buscamos que la gente venga, conozca Paraná, disfrute la fiesta y luego vuelva muchas veces en el año”, puso relevancia.transmite en vivo en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Por normativa provincial y nacional se solicita, al ingresar, el Pase Sanitario. Pasadas las 18 horas, abrió el predio y los primeros espectadores comenzaron a llegar con mate en mano, sillones y algo para merendar.Una mujer llegó a la Plaza de las Colectividades apenas abrió el predio para reservar un buen lugar: “Todos los grupos de esta noche están buenos, quiero escuchar a la Konga. A mí me gusta mucho el folklore”, dijo.Por su parte, su esposo contó que todos los años disfrutan del festival. “Tenemos que disfrutarla porque es nuestra. Tocan artistas locales y nacionales”.Gladis, una vecina de Paraná, señaló que asiste a la fiesta del mate porque le gusta. “Me divierto mucho y vengo siempre”. En tanto, Mirta, asistió con sus hijas y valoró “la fiesta de la ciudad. Venimos a disfrutar”.Los concurrentes a la Fiesta del Mate comenzaron a llegar muy temprano. La mayoría ha llegado en familia o con amigos. Uno de los asistentes rememoró, en diálogo con Elonce, las primeras fiestas del Mate, en el “Club Talleres. En una ocasión fue a la fiesta el Gaucho Bataraz; nos reímos muchísimo”.Juan Cruz, otro de los asistentes, por su lado, contó a Elonce que su técnica para cebar el mate es “despacito ir incorporándole el agua, para que no se lave rápido”. Y agregó que el mate “es siempre amargo”.Concurrente de Santo Tomé y Santa Fe capital, aseveraron que decidieron concurrir “ya que venimos siempre, porque nos gusta mucho Paraná, el río, la costa, y la gente de acá. Siempre venimos. Hoy venimos a escuchar cuarteto y a bailar, si se puede”.Quiénes llegaron a Paraná, desde San José del Rincón, aseveraron que conocieron de la realización de la fiesta “a través de las redes sociales” y que la esperaban “con ansias”.Jóvenes de La Paz y Villa Elisa expresaron que llegaron a la fiesta con el fin de escuchar a Conociendo Rusia.Como cada edición, los clubes de Paraná participan de la Fiesta y ofrecen alimentos y bebidas a precios accesibles en el patio gastronómico. Lo recaudado por las ventas será utilizado para solventar nuevos proyectos en cada entidad.En total son 21 clubes participantes: Tilcara, Talleres, Ministerio, San Miguel, Instituto, Sionista, Sóftbol Play, Rowing, Recreativo, Patronato, Paraco, Club Alemán, Olimpia, Echagüe, Toritos, Club Avenida Ejército, Don Bosco, Carpinches, Mariano Moreno, Capibá y Club River Paraná.Matías, cantinero, dijo aque la tarde se desarrolla con total normalidad: “hay un clima ideal. El acompañamiento de la gente es impresionante”.Deportistas del Club Avenida Ejercito, contaron como viven la primera jornada: “vinimos a colaborar con nuestro puesto, como tiene ser. Lo importante es que lo que recaudemos queda para la institución”.Un elemento distintivo de esta fiesta es el “Concurso de Cebadores” que, evaluado por un jurado, otorga importantes premios al competidor que logre cebar “los mejores mates, sabrosos y que conserven la textura de la yerba”.Hasta las 19 de este lunes llevaban inscriptas unas 45 personas para el concurso“Tienen que ser mayores de 15 años. El primer premio es un viaje a Carlos Paz para dos personas, el segundo, un viaje a Concepción del Uruguay para dos personas y el tercero, un equipo matero”, detalló Mari, una de las personas que inscribía para este concurso.Tanto lunes como martes, habrá concurso, es decir que en esta ocasión, en los dos días habrá ganadores.“Mucha gente se ha inscripto para participar: de 25 a 35 años la mayoría”, indicó.Lo que se solicita es “traer el termo. Proveemos el mate de calabaza, la bombilla y todos deben usar la misma marca de yerba, que se la damos nosotros”, dijo.“El jurado toma un tiempo de 20 a 25 minutos para el concurso, darán la orden cuando tiene que cebar. En esta oportunidad les permitimos traer a un acompañante que pueda tomar el mate, por el protocolo del covid”, añadió.La 32º edición, contará con reconocidos artistas como K´onga, Soledad Pastorutti, Mario Pereyra y muchos más.En la primera jornada se espera la presentación de Flores de la Noche, Dúo Andariego, Raly Barrionuevo, Juan Manuel Bilat, Conociendo Rusia y el gran cierre de La K'onga.Los shows musicales comenzaron a las 19 en punto, tal cual se había estipulado, en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez.Ante cientos de personas, “Flores de la noche”, el cuarteto integrado por Silvia Salomone en voz y percusión, Alfonso Bekes en guitarra y voz, Luis Medina en guitarras y Patricia Hein en violoncello, dio inició a la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate.En diálogo con, los integrantes de Flores de la Noche, luego de compartir el escenario de la Fiesta del Mate con el público, destacaron que “la gente devolvió con mucho cariño, lo que hicimos en el escenario. El repertorio es nuestro, son canciones originales. Hubo empatía y que nos muestren que nos escuchan, es muy lindo”.“Hace dos años y medio que está Flores de la Noche. No obstante desde hace muchos años venimos compartiendo proyectos, juntos. Somos compinches de toda la vida, ahora estamos en esta etapa de cuarteto”, afirmaron.En cuanto al nombre Flores de la Noche, indicaron que “fue el nombre de nuestro disco y pasó a ser también el nombre del grupo”.El Dúo Andariego, integrado por Emiliano Barón, Jesús Galiussi y Emanuel Rifel, tuvo su presentación en la Fiesta Nacional del Mate. Cuando el sol caía, los jóvenes paranaenses deleitaron al público con su cancionero litoraleño. Embajadores de nuestra música, han cosechado numerosos reconocimientos y tienen una gran trayectoria en nuestra región.“Afortunadamente tuvimos la oportunidad de mostrar nuestra música en nuestra ciudad”, expresó a Elonce Emiliano, uno de los integrantes. Antes de subir al escenario, confesaron que sintieron mucha adrenalina y ansiedad.“Tocamos juntos hace muchos años y lo disfrutamos un montón. Tocar para nuestra gente es un premio que nos damos”, agregó.En un primer momento, el dúo estaba compuesto por Emiliano y Jesús y poco a poco, Emanuel se fue introduciendo en el grupo. A pesar de ser un trío, los artistas dijeron a Elonce que se seguirán llamando “Dúo Andariego”.El grupo música, se prepara para el futuro con nuevos proyectos, pero siempre disfrutando el presente.Rally Barrionuevo deslumbró en la primera noche de la 32º edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. El popular cantautor santiagueño de nacimiento y cordobés por adopción, hizo vibrar con su música al público que acudió al predio armado en la Plaza de las Colectividades.El artista lleva más de 30 años de carrera artística. Es considerado uno de los representantes de la música popular de raíz folklórica alimentada de múltiples sonoridades.El objetivo de la Municipalidad, tras un convenio con la empresa Flecha Bus, es que vecinos de distintas zonas puedan acercarse al evento este lunes y martes. Serán cuatro recorridos: dos en la zona Suroeste (en Plaza San Agustín y Plaza Anacleto Medina) y los otros dos, en el Sureste (Plaza Alemania y Avenida de las Américas y Balbín). El funcionamiento será de 18 a 02.30 hs.Para la realización de la fiesta, se dispuso un operativo de ordenamiento y restricciones en la circulación y el estacionamiento en el Parque Urquiza y la Costanera.En ambas jornadas, los adultos mayores y las personas con discapacidad contarán con un corredor de ascenso y descenso seguro, al que se ingresará por calle Laurencena, y un estacionamiento en 45° en calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955.