Vecinos reclaman por el estado de una calle: “es intransitable”

Vecinos de calle Valentín Denis, entre Laurencena y Larramendi, de la ciudad de Paraná, reclamaron por el estado de la mencionada arteria, la cual queda “intransitable” después de cada lluvia.



Luis Amaya, que vive desde hace más de 30 años en el barrio, contó que “esto es una constante. No hay cloacas, los desagües no son acordes a la caída de agua y con un mínimo de lluvia hay un desborde sobre la cuneta, no hay caños, y la zona está muy desprotegida”.



“Con la gran cantidad de agua que cae, la calle se transforma en un río”, dijo para solicitar que sea asfaltada. Además señaló que la comisión vecinal “no existe”.



Otro vecino que sufre una discapacidad motora y debe andar con muletas, indicó que “no hay veredas y las calles son intransitables”.



Además reclamaron por la falta de luminarias.