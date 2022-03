El presente que atraviesa el niño paranaense que conmovió a un Presidente

El niño paranaense que hace 20 años atrás le entregó una carta al entonces Presidente Néstor Kirchner durante su vivista a Paraná para pedirle por un trabajo para su papá, hoy está a punto de ser padre y a través dedio cuenta de uno de sus proyectos para brindar contención a otros chicos de su barrio. Jordi Martínez contó que trabaja con su hermano y que, junto a su novia, proyectan terminar su casa. “Luchándola como siempre”, aseguró.Jordi tenía cuatro años cuando fue alzado por Kirchner. 20 años después, recuerda como si ese momento hubiera sido ayer. “Caminábamos con mi mamá cuando vimos un montón de gente y al preguntar qué pasaba, nos dijeron que venía el Presidente. En ese momento, la situación económica en la que nos encontrábamos era complicada, así que decidimos hacer una carta con mi mamá para hacérsela llegar al Presidente”, rememoró al caracterizarse como “un niño muy introvertido”.“Mi papá era pescador, con mi mamá vendíamos la Revista Barrilete y con eso manteníamos la familia. Gracias a eso sacamos adelante la familia; siempre tuvimos una buena educación y mis padres siempre hicieron todo para que no nos falte nada”, destacó. Según comentó, Rosa, su mamá, sufre de depresión y algunas otras enfermedades por su edad.Tras entregar su pedido al entonces Presidente, el joven aseguró: “Tuvimos la mala suerte de que no nos dieron nada, sino hasta tiempo más tarde por esas cosas de la vida que llegan cuando tienen que llegar”. Jordi tuvo su segunda oportunidad cuando visitó a la Presidenta Cristina Fernández durante su recorrido por Paraná. “Y ahí le pedí una ayuda porque en ese tiempo mi familia estaba complicada. Gracias a Dios, nos llamaron y hoy día mi papá está trabajando en Vialidad”, reveló aEl paranaense, que tiene dos hermanos, ponderó que en ese entonces “no tenía vergüenza”. “Con respeto, pero siempre iba al frente”, sentenció.Los proyectos de Jordi hoy día se centran en brindar algún tipo de contención a otros chicos de la zona en la que vive. “Me mudé a un barrio bajo de la ciudad, a barrio Las Piedras, pero apodado El Perejil, donde hay muchos chicos que no tienen una salida del barrio; están rodeados de malas vivencias”, comentó.Debido a que a Jordi le gusta la percusión, su intención es la de “conseguir tambores para empezar a darle clases a los chicos, para que cuando salgan del colegio tengan una distracción”.“Hasta los 12 años vendí la revista, después agarre otros rumbos, me enfoque en la escuela y en mis amigos”, rememoró al contar que llegó a vender “más de mil revistas a clientes en IAFAS, en Casa de Gobierno, en Tribunales”. Su mamá sigue vendiendo la revista “porque así se distrae de su depresión”.“La revista dio un giro, un cambio. Cuando empezó, Barrilete tenía una contención para los vendedores porque eran la parte más vulnerable de la asociación: venían a casa, tomaban mate con nosotros, nos daban algunos consejos y traían mercadería que la gente les donaba. Después fue cambiando mucho porque ya no se acuerdan de los vendedores”, reprochó. Y aclaró: “No todos pensarán igual, pero quienes vivieron el cambio como yo estarán a mi favor”.“Pasó algo muy feo de que cuando mi mamá fue a buscar las revistas, le dijeron que si no pagaba los 300 pesos no se las iban a dar más”, contó. En esa línea, subrayó: “Hay que estar con la gente que lo ayudó a uno a crecer, con los que caminan para que uno esté donde se está; no hay que olvidarse de los que dieron una mano porque ese es uno de los peores cambios”.