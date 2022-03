Lluvias: 140mm en cuatro días, asistieron a 200 familias y hubo caída de árboles

Árboles caídos

Lluvia caída

Nuevo día con lluvias en la capital entrerriana tras un domingo sin chaparrones. El área municipal de Protección Civil tuvo un fin de semana de trabajo, debido a las intensas precipitaciones del viernes y sábado, según indicó su director, Sebastián Micheli. “Este domingo, sin bien no llovió, se siguió trabajando para asistir a los afectados por la cantidad de urgencias que había y los vecinos que piden asistencia”, explicó a Elonce.“Todos los llamados que hemos tenido este lunes, son por árboles caídos en diferentes zonas de la ciudad”, dijo Micheli y mencionó que “en zona de San Agustín, cayeron tres árboles; otro en calle Rondeau; reportaron un árbol caído en barrio La Milagrosa, en la plaza Le Petit Pisan, y nos informaron hace un momento, de un árbol caído en el patio de la Escuela Santa Lucía, se cayó un árbol viejo”, enumeró.Además, según indicaron los vecinos a Elonce, otros lugares donde hubo caída de árboles son: Frente al monumento a Urquiza y en el parque Urquiza.Al referirse a las causas de las múltiples caídas de árboles en la ciudad de Paraná, pese a no registrarse vientos intensos, el funcionario municipal, señaló a Elonce que “es por la cantidad de agua precipitada durante varios días y eso, afloja la tierra. Los árboles que son pesados y viejos, entran a ceder”, resaltó Micheli y agregó que “por suerte no hubo viento, porque sino, hubiese sido mucho peor y quién sabe cuántos más se van a caer”, avizoró.En cuanto a la lluvia precipitada, el director de Protección Civil de Paraná, sostuvo que “hasta este momento (las 8.30), han caído 20 milímetros de lluvia”, dijo y agregó que “desde el viernes ha llovido mucho, son casi 120 milímetros entre viernes y sábado”, indicó.En referencia a la cantidad de familias asistidas por la repartición, desde el viernes, Micheli mencionó que “asistimos aproximadamente, 200 familias hasta este domingo. Y por lo general, lo que más solicitan son colchones, zapatillas, frazadas, comida y ropa”, relató a Elonce.