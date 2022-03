Vecinos de calle El Vivaró reclaman por el arreglo de la arteria

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

En representación de los vecinos de calle El Viraró, en barrio Toma Nueva, Julián Bracamonte, expuso el reclamo por el mal estado de la arteria, el cual se agrava cuando llueve.



“Hace 8 años que padecemos esta situación, la calle inundada, lo cual ocurre con cada lluvia. Tenemos tres avenidas cerca para poder salir con los rodados o a pie, pero está todo roto”, dijo y agregó que “hace unos años, un funcionario municipal nos dijo que esta calle sufre por la geografía de la zona y todo el desagüe de kilómetros alrededor, desagua por El Viraró”.



“Hace 8 años que vivimos con las calles rotas, prácticamente no podemos pasar, no pueden pasar los vehículos y mucho menos pasar a pie. En caso de que algún vecino tenga un problema de salud, o algún siniestro no podemos salir”, dijo Bracamonte.



Finalmente, el vecino manifestó que se han hecho los reclamos correspondientes en la municipalidad de Paraná “pero no tenemos ningún tipo de respuesta. Es una odisea lo que vivimos; las calles parecen chiqueros de chanchos”.