Familia que perdió todo en un incendio agradece la ayuda recibida

Este jueves se registró un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Diego Fernández Espiro y Villa Hernandarias, de barrio Jardines del Sur. Las llamas destruyeron todo y la familia de Adriana perdió todo.Afortunadamente, la ayuda no se hizo esperar y la solidaridad de los paranaenses se hizo presente.En diálogo con, Adriana afirmó: “Gracias a todos, desde el minuto cero vino gente de todas partes a ayudarnos. Agradezco estar con vida, al igual que mis hijas y mi nieto. Todo fue muy rápido y creo que todavía no caí”.En tal sentido, destacó que la casa de al lado no está comprometida, “el fuego no llegó y eso me tranquiliza porque estaba preocupada”. Sólo se vieron afectados por el humo.Consultada sobre dónde pasaron la noche, contó que se repartieron entre casas de familiares y amigos. Ahora tendrán que ver cómo se reorganizan.Paso seguido, Adriana manifestó que desconoce los tiempos en que, seguro mediante, se realizará la reparación de la vivienda (que es del IAPV). “No me dijeron nada, obviamente van a tener consideración por la situación, porque quedamos en la calle, pero no me hablaron de tiempos y todo lleva su trámite administrativo”, indicó.Por otra parte, contó que Valentino, su nieto, estaba “muy triste” porque había perdido todos sus juguetes. “Pero los amiguitos del barrio y conocidos le trajeron muchas cosas”, dijo agradecida.En tanto que Marta Conrado, presidenta de la Comisión Vecinal, dio cuenta que “las donaciones han sido increíbles”, a punto tal que ya tienen camas y colchones y no precisan estos elementos. Asimismo, contó que están seleccionando ropa que les mandaron y que no les quedan a los integrantes de la familia afectada, y lo van a donar al barrio San Martín.Sobre lo que está haciendo falta, mencionó: utensilios de cocina, vasos, platos, pava, un mueble. Además de cocina y heladera; ropa de cama, toallas y pintura.Asimismo, Marta contó que Victoria, la mamá de Valentino, es psicopedagoga y desde hace mucho tiempo está comprando elementos para armar un taller. “Conozco el sacrificio con el cual adquirió muchos juegos didácticos y eso se quemó todo, así que si alguien tiene algo para ayudar” será bienvenido.Finalmente, anunció que en los próximos días “vamos a hacer una jornada solidaria que contará con la presencia de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos”.Las donaciones se reciben en el salón comunitario del barrio Jardines del Sur, ubicado en calle Villa San Benito y Floriano Zapata.