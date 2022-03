“Todo el mundo va a sufrir consecuencias”, dijo ucraniana radicada en Ramírez

Internacionales Arranca la segunda ronda de diálogo entre Rusia y Ucrania tras los ataques

Alla Polischuk vive en la localidad de Ramírez desde hace 22 años, junto a su marido y sus dos hijos. El resto de su familia quedó en Ucrania, incluyendo sus padres, hermanos y primos.En diálogo concontó cómo vive la guerra con Rusia y dijo que espera que se termine pronto. “Se está haciendo mucho daño, nadie quiere morir”, afirma.“Nunca pensé que Ucrania iba a pasar por todo esto”, dijo Alla y contó que su padre, de 83 años, vivió la Primera Guerra Mundial y ahora le toca nuevamente atravesar una situación similar. “Se está haciendo mucho daño”.“Pensé que el conflicto se iba a poder resolver porque los ucranianos y los rusos son como hermanos. Ni unos ni otros quieren esta guerra porque nadie quiere morir, no sé por qué comenzaron con esto”, agrega.Contó que su hermana, ayer logró llegar hasta la ciudad donde está viviendo su padre, “al menos ahora están todos juntos y se apoyan el uno al otro”, se consuela. En este sentido, espera que no se pierdan las comunicaciones para poder saber que ellos están con vida, “porque bien no están. Tengo la esperanza de que esto termine pronto”, dijo finalmente Alla.Consultada sobre si regresó a Ucrania desde que se radicó en Argentina, recordó que viajó hace unos 15 años para presentar a uno de sus hijos. Y sobre los motivos que la trajeron a nuestro país sentenció: “Buscamos un lugar más tranquilo para vivir y un ambiente más sano”.