Raly Barrionuevo habló de su entusiasmo por volver a la Fiesta del Mate

Espectáculos Juan Manuel Bilat debutará con un show renovado en la Fiesta Nacional del Mate

El cantautor Raly Barrionuevo estará este sábado en el escenario de la Fiesta del Mate en Paraná. Este jueves, con la FM pública de Paraná y habló de sus sensaciones por volver a la capital entrerriana, de sus temas, de la música en su infancia y de su nuevo disco.El folclorista afirmó que con su presentación en la Fiesta del Mate, cerrará un verano intenso porque a la apertura de espectáculos, tras los tiempos de cuarentenas, le sucedieron los festivales y también los recitales donde él presentó su disco titulado “1972”.“En la Fiesta del Mate hace algunos años y ahora volvemos para terminar un verano muy intenso porque salí con el grupo con que grabamos un disco con temas y la música con que me he criado”, dijo en FM “Radio Costa Paraná”.El trovador santiagueño se mostró entusiasmado de volver a tocar en la capital entrerriana, junto al río Paraná y las barrancas del Parque Urquiza.En la charla radial se le hizo notar el nivel de popularidad y cariño que ganó su persona, su ser artístico, cuando adhirió a las luchas docentes por una Ley Federal de Educación. Eso lo llevó a una reflexión: “Lo bueno es que a través de la música recorro mucho el país y en todos los lugares tengo la posibilidad de conversar y compartir sobre las realidades. Hay siempre un factor común, más allá de las realidades de cada lugar, que es el extractivismo en todos los sentidos: en lo cultural, en las riquezas naturales, en la destrucción de los montes. Me parece interesante, a través de la música, poder conectar con esas realidades. Y de alguna forma llevar las noticias y contar esas historias a lo largo del país”.Raly sacó un disco, “1972”, título que coincide con el año en que nació, donde pone su voz a un cancionero de clásicos de la música argentina, desde su propia historia familiar y, fundamentalmente, reponiendo el lazo afectivo y sonoro con su padre, según describió la prensa del músico.En la tapa de ese álbum se ve una foto familiar, con el cantautor, su madre y su padre. Eso dio pie a una pregunta, y la respuesta a una serie de definiciones del artista. “Mi mamá se murió sin saber que era feminista, pero lo fue. Nunca tuvo formación política ni mucho menos. Era una mujer proveniente de una zona rural en Catamarca y se estableció a trabajar en Frías (Santiago del Estero), donde la vida le puso un montón de obstáculos. Pero en su vida siempre primó una idea de emancipación, y eso me lo ha transmitido de una manera sana y no impuesta”, contó.En determinado momento de la entrevista con la radio pública de Paraná, se generó un pasaje singular y muy cálido que fue cuando desde la conducción periodística del programa le hicieron saber que el acordeonista Juan Manuel Bilat, entrevistado en la misma radio el viernes pasado, es un seguidor suyo y que sueña con tocar junto a él. “Decile ya que hagamos Bañado Norte, que es un chamamé que yo sé cantar. De una, me encanta”, invitó el artista santiagueño, en una charla en la que hizo gala de su gran carisma y que se puede escuchar completa en el audio adjunto.

La grilla de la Fiesta del Mate

Esta 32 edición de la Fiesta Nacional del Mate se realizará en el mes de marzo en dos jornadas: ambas noches serán atravesadas por nuestra música folclórica y tradicional, además en la primera noche se dará cita el rock nacional, indie y emergentes; mientras que la segunda jornada será la propuesta de la música tropical, la cumbia santafesina y cuarteto.Los CazurrosEruca SativaMiss BoliviaGanadores del Pre Mate de música y danzaDúo AndariegoJuan Manuel BilatConociendo RusiaRaly BarrionuevoMario PereyraFrancisco CuestasGanadores del Pre Mate de música y danzaLa KongaMarcia MullerLitoral MitáSoledad Pastorutti