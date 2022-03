Mujer denuncia que robaron a su perrita y se fueron en colectivo

Una mujer denunció que le robaron a su perrita Luna. Ocurrió este miércoles en calle Laprida y Reconquista, de Paraná.“Vivo en frente a una parada de colectivos. El fondo de mi casa da a calle Laprida y por eso creemos que se la llevaron de acá. La perra no se escapó de la vivienda porque siempre llegaba hasta el portón, pero no salía a la calle. Nosotros estábamos en casa, pasó todo en dos minutos”, relató Florencia Herrera aCuando notaron que la perrita no estaba salieron a buscarla. “Empecé a preguntar y a buscar. Una vecina me dijo que en la parada del colectivo vio a una chica con una perra y que subió a un colectivo. Lo que no sé es a qué línea, porque por acá pasa el 5 y el 20”, señaló.La mascota es de su hijo, que tiene tres años. “Él siente una tristeza enorme, quiere salir a buscarla. La perrita tiene cuatro meses”, expresó.Contó que la perra tiene puesto un collar rosa, con brillo y estrellas. Pide que quien tenga algún tipo de información se comunique con su número, el 3434401131.