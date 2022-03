Febrero y fin de semana de carnaval dejaron buenos índices turísticos en Paraná

“Planificamos con anticipación porque es la mejor forma de trabajar, escuchando y acompañando desde la Municipalidad para maximizar todas las bondades que tiene el turismo en nuestra ciudad, lo que no solo tiene un impacto en el sector hotelero, sino también en el gastronómico, la cultura y los agentes económicos”, explicó el presidente municipal.“Trabajamos para que cada vez vengan más turistas a Paraná. La encuesta de satisfacción dice que el 100% de las personas que nos visitaron este fin de semana volverían a la ciudad. Aparte de la comunicación que se hace en redes o medios, esa recomendación es fundamental. Estamos satisfechos de este resultado y de poder trabajar con el sector privado de esta manera”, concluyó Bahl.El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, remarcó que la presencia del intendente Bahl en la reunión “tiene que ver con la convicción del Ejecutivo de apuntalar y fortalecer esta actividad que genera trabajo y dinamiza la economía. Al turismo en Paraná lo construimos entre todos (emprendedores, empresarios, trabajadores, profesionales)”.El secretario adjunto de la Seccional Paraná de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Hugo Permayú, destacó como muy positivo el balance de febrero. “El verano nuestro históricamente no ha sido de mucha concurrencia, cosa que sí lo fue ahora. Tenemos la convicción de poder revertir la situación generada por la pandemia y seguir trabajando con el acompañamiento del Municipio para que crezca el turismo en la ciudad”.El vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, valoró la presencia del intendente Bahl en la reunión de este miércoles y la articulación público – privada a lo largo de la gestión “para que el turismo en Paraná crezca”.Osvaldo Cabrera, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná, valoró que durante febrero la ocupación hotelera “estuvo en un 60%, gracias, entre otras acciones, al Plan Estratégico de Marketing que venimos trabajando desde el inicio con la gestión municipal”.“A través del marketing turístico que se hace desde el EMPATUR, todo lo que se planificó deja resultados a la vista. Continuaremos trabajando para que todo mejore, no solo para el ciudadano, sino también para el turista”, manifestó la concejal Susana Farías.“Contento porque la ciudad recibe cada vez más turistas. Paraná se ha posicionado como destino y es destacable el trabajo del Empatur”, indicó el edil Maximiliano Rodríguez Paulín.“Trabajar en conjunto, entidades privadas y públicas, demuestra que cuando el turismo entra en acción deja a la comunidad beneficios grandes que tiene que ver con la economía y con esto de sentirnos anfitriones”, expresó el presidente del Bureau de Eventos y Convenciones de Paraná, Carlos Monti.También participaron del encuentro el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret; secretario General, Nicolás Parera; de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, José Trlin Carelli; de Profesionales Asociados de Turismo de Entre Ríos, Matías Colombo; representando a la UADER, Román Scattini y Sandra Leiva, de la Corporación para el Desarrollo de Paraná.