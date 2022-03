Advierten por grietas en el puente y semáforos apagados sobre avenida de Paraná

Vecinas de avenida de Las Américas denunciaron a través deque los semáforos dejaron de funcionar y advirtieron sobre una grieta que atraviesa al puente ubicado a la altura del numeral 1900, casi Pronunciamiento.“Hace más de una semana que no funciona el semáforo y no podemos cruzar porque no hay respeto: los autos y las motos pasan a toda velocidad, te llevan por encima y no tienen respeto por nada ni por nadie. En las horas pico no se puede cruzar, al mediodía sobre todo”, expresó María Elena.La mujer comentó que hicieron los reclamos pertinentes, pero que hasta el momento no han tenido respuestas. “Mi mayor preocupación es que haya un accidente grave y recién después hagan algo”, coincidió otra vecina, Roxana.“Empezaron las clases, tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela, y hoy por poco una moto choca a mi nieto. Es desastre”, sentenció.Las mujeres explicaron que el semáforo funcionaba hasta 19.45 “por el peligro, el miedo a los asaltos”.Asimismo, aseguraron que “el puente tiene una grieta en el medio, la que es cada vez más grande y se ven los tirantes”. No tiene mantenimiento y ya fue construido hace más de 100 años”, apuntó una de las vecinas.En la ocasión, también reclamaron por el desmalezado en la zona.