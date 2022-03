Imágenes y testimonios: así comenzó el ciclo lectivo en las escuelas de Paraná

Política Comienza hoy el ciclo lectivo 2022 sin medidas de fuerza en Entre Ríos

Escuela Nº 202 “Gaspar Benavento”

Política La provincia avanza con reparaciones generales en escuelas de la provincia

Escuela Nº 190 "Obispo Gelabert y Crespo"

Comienza este miércoles el ciclo lectivo 2022 sin medidas de fuerza en Entre Ríos.recorrió algunas de las escuelas de la ciudad para dar cuenta las imágenes y testimonios de la vuelta a clases.“Es un inicio esperado y si bien ya veníamos trabajando el año pasado, esta es una continuidad; siempre manteniendo el aula cuidada que es el protocolo que necesitamos instalar, pero los chicos ya lo tienen claro y no nos costó nada”, comunicó ala directora de la escuela Nº 202 “Gaspar Benavento”, Viviana Rondán.En relación a los recreos, comentó que “el primer ciclo y segundo ciclo salen en diferentes horarios”. Y agregó: “Burbujas ya no hay porque vienen todos los chicos, pero al tener dos patios, tampoco hay contacto entre los diferentes ciclos”.“Los alumnos de primer grado, debido a que los padres no pueden ingresar al establecimiento, hicieron su entrada desde Jardín y acompañados por sus docentes donde tuvieron la bienvenida a la Primaria”, comunicó la vice, Norma Espíndola. Y ponderó que se comportaron “como adultos” y que “ninguno lloró”. “Fue un muy buen comienzo”, sentenció., solicitó a la comunidad que si alguien tiene una heladera usada que pueda donar, que se comunique al 4243558 o acerque a calle Monseñor Dobler 1465.Un clima de emoción y alegría se vivía en la puerta de la escuela Obispo Gelabert y Crespo por la vuelta a clases: alumnos, padres y docentes se reencontraron luego de las vacaciones de verano. “Cada año renovamos la esperanza y estamos contentos de volver a ver los chicos”, valoró Edgard Centurión, el director de la escuela a Elonce.En este sentido, explicó que “los niños de primaria comenzaron a las 8 de la mañana y una hora más tarde ingresaron los pequeños de jardín de infantes” y sumó que "este año la vuelta a clases fue muy especial, todos estábamos esperando reencontrarnos y poder acompañar a los chicos durante el proceso de aprendizaje”.

Soñamos con que los chicos puedan concurrir todo el año a las aulas

Por otro lado, el docente hizo referencia a la paritaria salarial y señaló que “hay un conflicto por temas de salarios e infraestructura y genera una situación que no deberíamos atravesar; tenemos toda la expectativa para seguir desarrollando las clases”.Por su parte, una docente de jardín de salita de cuatro años, Liza, sumó que “los chicos vienen ansioso y felices por comenzar”.Por su parte, una madre y ex alumna de la escuela manifestó que tiene los mejores recuerdos del establecimiento: “me siento muy orgullosa, esta escuela me ayudó y contuvo, por eso elegí mandar a mis hijos acá”, expresó al remarcar que le gusta mucho la comunicación que tienen con padres y alumnos, “es una tranquilidad saber que los chicos están cuidados”, cerró.“Vinimos muy contentos, mi hijo comienza 1 er grado y estaba ansioso por venir, se cansó de las vacaciones”, destacó una mamá.