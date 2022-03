Unos 3.500 jóvenes festejaron el UPD: incautaron 15 carritos de supermercado

Los festejos por el Ultimo Primer Día (UPD) de clases se extendieron hasta la mañana de este miércoles en Paraná. Si bien hubo consumo de bebidas alcohólicas, el jefe de la Departamental de Policía, Raúl Menescardi, destacó que no hubo disturbios.Tras señalar que en instituciones educativas definieron que estos estudiantes inicien las clases recién el miércoles, el funcionario estimó que en total unos 3.500 jóvenes participaron de la "celebración".Precisó que hubo "unas 2.500 personas en la Plaza Le Petit Pisant hasta las 4.00. Algunos se fueron para el Thompson y a medida que los íbamos acompañando se sumó otro grupo en el Parque Urquiza. Se los acompañó por el centro de la ciudad y en distintas plazas para evitar accidentes".Menescardi indicó que "en la retirada uno ve un desorden cuando caminan por la cinta asfáltica", pero remarcó que no hubo incidentes y lo atribuyó al control policial.Expresó que otros años hubo traslados al hospital por ingesta alcohólica, pero "en esta oportunidad no lo advertimos". Si bien reconoció que la mayoría consumía bebidas alcohólicas, afirmó que también "había chicos con botellas de gaseosas y agua mineral".Finalmente, mencionó que incautaron 15 carritos de supermercados que estaban acondicionados de distintas formas. "Algunos hasta tenían luces", graficó en declaraciones a radio La Voz.