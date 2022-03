Se restringirá el servicio de colectivos de 21 a 0: qué opinan los usuarios

miles de usuarios del servicio de cuatro localidades se han visto afectados

indican que multarán a Buses Paraná por la retención nocturna

La opinión de los usuarios del servicio

Desde el sábado pasado y hasta hoy martes,Otra vez,por la falta de unidades en el horario de la noche.Se recordará que, argumentando que el Gobierno nacional no les deposita los subsidios correspondientes hace 60 días. La medida implica, además, la suspensión del personal afectado a dichos servicios, con el consecuente descuento en los salarios., que tiene a su cargo la concesión del servicio de colectivos en la capital provincial y zona metropolitana.Tras la implementación de la medida de parte de Buses Paraná, fuentes municipales confirmaron que la comuna intimó a Buses Paraná, la firma integrada por Ersa Urbano S.A. y Transporte Mariano Moreno S.R.L., a reestablecer el servicio de transporte urbano en la ciudad y su área metropolitana.s. Al respecto, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Paraná, Diego Dlugovitzky, confirmó a Elonce que, tras la intimación, los responsables deBuses Paraná “serán multados, tal como ocurre en cada ocasión que incumplen con el contrato de concesión”. “Será el Juzgado de Faltas el que tome la decisión final”, acotó.Muchos usuarios tenían conocimiento de la medida de Buses Paraná de restringir el servicio por la noche, durante todo el fin de semana largo. Otros, detallaron que “los toma por sorpresa” la decisión.y no atender tanto lo que dice la empresa. Los choferes son empleados, no tienen la culpa”, aseveró a, Andrea, que se moviliza con la línea 5, de lunes a viernes. Indicó que estas unidades “son bastante puntuales” en los horarios de circulación.Una joven que llegó para hacer compras en el centro de Paraná aseguró aque desconocía la medida, y tras conocer la decisión “voy a tener que tomarme un cole antes para volver a barrio Paraná XX”.No respetan horarios, no los controlan, no sé por qué. Uno pierde una hora esperando el colectivo, para hace un viaje de 15 minutos”, dijo indignado, Marcos, que usa cotidianamente la Línea 11.Como siempre,. Tienen que entender que por más que este sea un fin de semana largo, hay gente que trabaja. Y para la noche, seguramente habrá gente que tendrá que volverse caminando. Me parece injusta la medida que toman, a todos nos afecta.”, aseguró una usuaria que usa todos los días la línea 1.