“Mediodía de Noticias” de Elonce fue nominado al premio Martín Fierro Federal

El noticiero de Elonce, que se emite diariamente entre las 12 y las 15 y tiene una edición de sábado, está entre los distinguidos por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que organiza la entrega de premios a la producción radial y televisiva del interior del país.
De esta forma, “Mediodía de Noticias” (MDN), competirá con otras producciones de diferentes puntos del país. “MDN” fue incluido en el rubro mejor Noticiero, junto a otros tres programas, producidos en las provincias de San Juan, Córdoba y Mendoza.
La nominación a los premios se dio a conocer este martes feriado y según se confirmó, la entrega de los premios, se llevará a cabo en Catamarca, el próximo 12 de marzo.
Cabe recordar que el magazine informativo producido por Elonce, se emite desde marzo del año 2018 y cuenta con un formato diferente al noticiero formal televisivo.
Mediodía de Noticias cuenta cada día con toda la información de Paraná y la región, con tres móviles en vivo desde diferentes lugares, para que el público esté informado de lo que suceda minuto a minuto.
Todos los nominados al Martin Fierro Federal
NOMINACIONES MARTÍN FIERRO FEDERAL PRODUCCIÓN 2020 TELEVISIÓN
INTERÉS GENERAL
CONEXIÓN 12-17 (CANAL 12 – POSADAS- MISIONES)
PRIMERA PERSONA (CANAL 13 - SAN LUIS)
RUMBO NORTE (TDA CANAL 27.2 IRUTV- FORMOSA, FORMOSA)
PERIODÍSTICO
TERCER OJO (CANAL 9 – RESISTENCIA, CHACO)
CHAT POLÍTICO (SEÑAL U- MENDOZA,MENDOZA)
MAÑANAS COMPARTIDAS (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
INOCENTES Y CULPABLES(CANAL 12 – CÓRDOBA, CORDOBA)
SIN VUELTAS (CANAL SOMOS SALTA- SALTA, SALTA)
OTICIERO
CÓRDOBA NOTICIAS (CANAL C – CÓRDOBA)
NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL (CANAL 7- LAS HERAS, MENDOZA)
MEDIODÍA DE NOTICIAS (CANAL 11 – PARANÁ, ENTRE RÍOS)
PENSAR SAN JUAN (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
DOCUMENTAL
MUJERES QUE INSPIRAN (CANAL 3 – PUERTO RICO, MISIONES)
DE MENDOZA A MALVINAS (CANAL 7 – LAS HERAS, MENDOZA)
UN MUNDO EN SUS VOCES (TELEVISORA REGIONAL UNIMAR- MARCOS JUÁREZ, CÓRDOBA)
DEPORTIVO
VÉRTICE DEPORTIVO (CANAL 8 - SAN JUAN, SAN JUAN)
CONTRASEÑA FÚTBOL (TELEFE ROSARIO- ROSARIO, SANTA FE)
HABÍA UNA VEZ UN CLUB (CANAL 9, RESISTENCIA, CHACO)
CULTURAL EDUCATIVO
RAÍCES ARGENTINAS (SOMOS MAR DEL PLATA – MAR DEL PLATA)
VINOS Y PLACERES (CANAL 7 DE MENDOZA- MENDOZA)
NEOCIENCIA (CANAL 12 DE POSADAS- POSADAS, MISIONES)
ENTRETENIMIENTOS
LC (CANAL 5 TELESOL – SAN JUAN)
PAILOS BAR( LV80 CANAL 10 , CÓRDOBA)
LOS VENDE HUMO (TELEVISIÓN REGIONAL – ROSARIO, SANTA FE)
INFANTIL
CHICOS EN EL AIRE (CAROLINA CABLECOLOR, SAN LUIS)
LA VENTANA MÁGICA (LAPACHO CANAL 11– FORMOSA, FORMOSA)
PROYECTO PATAGONIA (UTN TV – RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ)
CÓDIGO VERDE (CABLE NORTE TELEVISIÓN- LEANDRO N. ALEM, MISIONES)
INFORMATIVO
EDICIÓN CENTRAL NOTICIERO 8 (CANAL 8 DE SAN JUAN – SAN JUAN)
PRIMERA EDICIÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)
HOLA MENDOZA (CANAL 7 DE LAS HERAS – MENDOZA)
INFORMADOS (CANAL 2 CABLENORTE VIDEO – CERES, SANTA FE)
AGROPECUARIO
GENTE DE CAMPO (CANAL 10 – JUNÍN, BUENOS AIRES)
CONEXIÓN AGRO (CANAL 7 LAS HERAS, MENDOZA)
HORIZONTE RURAL (BBT CANAL 6– SALTO, BUENOS AIRES)
ESTANCIAS Y TRADICIONES (CANAL 13 SAN LUIS TELEVISIÓN, SAN LUIS)
MUSICAL
EL LADO CLÁSICO (ELTRES TV- ROSARIO, SANTA FE)
CLAVE DE SOL (TV CANAL 9 – RESISTENCIA , CHACO)
EL FOGÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)
DE SERVICIOS
ADULTOS ACTIVOS (CANAL 7 – BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES)
CON OTRA MIRADA (CELTA TV , TRES ARROYOS , BUENOS AIRES)
TIEMPO PARA DAR (CABLENORTE TELEVISIÓN, LEANDO N. ALEM, MISIONES)
DE SOBREMESA (CANAL 8 – SAN JUAN)
TEMAS MEDICOS
MUNDO BEBÉ (CANAL 7- SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY)
TELEVIDA CON SALUD (CANAL 3 TELEVISIÓN LITORAL - ROSARIO, SANTA FE)
BUENA SALUD (CANAL 9 LITORAL, PARANÁ, ENTRE RÍOS)
CULINARIO
CHEF SIN FRONTERAS NÓMADE (CANAL 7 DE MENDOZA, MENDOZA)
LA COCINA CON LUIS (TELEVISIÓN PÚBLICA FUEGUINA, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO)
GASTRONOMÍA DEL KM 0 (EL IMPENETRABLE TV, CANAL 9 DE RESISTENCIA, CHACO)
HUMORÍSTICO
HUMOR AL SILLÓN (LV85, TV CANAL 12, CÓRDOBA, CÓRDOBA)
LA MORAL DEPORTIVA (CANAL 4 EXPRESS – ROSARIO, SANTA FE)
LO DOY TODO (CANAL 7 DE LAS HERAS, MENDOZA, MENDOZA)
FICCIÓN
GIGANTES DE ACERO (CANAL 98 DE VENADO TUERTO, SANTA FE)
NO ABRAS ESTE MENSAJE (TDA CANAL 27,2 IRU TV , FORMOSA)
LABOR ANIMACION CONDUCCION FEMENINA
CAROLINA SÁNCHEZ (MUJERES QUE INSPIRAN – CANAL 3 PUERTO RICO, MISIONES)
MARIA EUGENIA MAIOLINO (PLAN DISEÑO, SOMOS MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA)
JIMENA LOAYZA (EMPODERADAS – MULTIVISIÓN FEDERAL CANAL 9 – SALTA)
MARISA GIL (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)
YANINA URCULLU (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)
LABOR ANIMACION CONDUCCION MASCULINA
MAURICIO BAZÁN (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)
FEDERICO STORNIOLO (SIN VUELTAS, SOMOS SALTA, SALTA)
ARIEL RAMÍREZ (HAGAMOS ALGO,CHACO TV, RESISTENCIA, CHACO)
VATTO FUHRMANN (ARQUA – CANAL 13 SAN LUIS TELEVISIÓN, SAN LUIS)
SERGIO SUÁREZ (NOTICIERO 7 EDICIÓN MEDIODÍA, CANAL 7 LAS HERAS, MENDOZA)
LABOR PERIODÍSTICA
CARLOS HAIRABEDIAN (INOCENTES & CULPABLES) – (CANAL 12 DE CORDOBA)
YANINA SORIA (DIA 7) - (CANAL 10 DE CORDOBA)
RODOLFO GRAVINA (DESDE LA REDACCION) - (CANAL 7 – LAS HERAS, MENDOZA)
GUSTAVO TOLEDANO (BUENAS NOCHES, BUENOS DIAS) –(CANAL 5-TELESOL-SAN JUAN)
RADIOINTERÉS GENERAL
CELEBRA LA VIDA (FM CENTRO 99.3 – VILLA MARÍA CÓRDOBA)
SUPERMAÑANA (RADIO NORDESTE - FM 104.7 Y FM 95.7 – RESISTENCIA, CHACO)
HORA LIBRE (LV6 RADIO NAHUIL FM 98.9 – LAS HERAS, MENDOZA)
¿Y USTEDES PARA CUÁNDO? (RADIO EL SIGNO 106.5 FM – ROSARIO, SANTA FE)
BUENOS DÍAS CIUDAD (FM 103.9 – SALTA, SALTA)
PERIODISTICO
RUMBO DIRECTO (LV6 RADIO NIHUIL-AM 680/FM 98.9-LAS HERAS-MENDOZA)
CUALQUIERA (RADIO SUCESOS-104.7/1350 AM-CORDOBA)
ANTES QUE SEA TARDE (RADIO MITRE-MAR DEL PLATA)
LAS MANGAS DEL CHALECO (LV7-RADIO TUCUMAN-AM 930 Y FM 102.7-SAN MIGUEL DE TUCUMAN)
EL PUENTE (FM 96.5 RADIO MITRE – ROSARIO, SANTA FE)
DOCUMENTAL
FOTOS DE RADIO-100 AÑOS DE AMOR (LA DIEZ TRECE RADIO CHILECITO-101.3-CHILECITO-LA RIOJA)
VOCES DE RADIO (RADIO INDEPENDENCIA-LV12-
TUCUMAN-SAN MIGUEL DE TUCUMÁN)
CRONICA DE UN AÑO INESPERADO (RADIO CONTINENTAL-CORDOBA-CORDOBA)
DEPORTIVO
ARGENTINA TAMBIEN JUEGA (AURORA ARGENTINA-91.3-MENDOZA)
ZAPPING SPORT RADIO (RADIO 2-ROSARIO-AM1230/FM90.1/LT2-ROSARIO-SANTA FE)
SUPER DEPORTIVO (LRG746-LA SUPER RADIO-FM96.3-GENERAL ROCA-RIO NEGRO)
CULTURAL EDUCATIVO
DIGA 33 (RADIO PASION F.M- 102.9 TANDIL)
SIN DUDA (F.M LA CIMA-94.5-GENERAL ROCA-RIO NEGRO)
E-CULTURA (VORTERIX BAHIA-99.1-BAHIA BLANCA
INVASIÓN DE BROLIS (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
AGROPECUARIO
MENDOZA MAS SUSTENTABLE (LV10 RADIO CUYO-MENDOZA)
AIRES DE INTA (LU20 RADIO CHUBUT-CHUBUT)
A MI GENTE (FM 2001-SALTO-BUENOS AIRES)
SOMOS EL CAMPO (RADIO VIAMONTE 88.1-LOS TOLDOS-BUENOS AIRES)
AGROSINTESIS (LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR-BUENOS AIRES)
MUSICA CIUDADANA O TANGO
CLUB DE NOCHE ( LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR)
EL FESTIVAL DE LAS ESTRELLAS (LT8 AM 830/FM 90.3-ROSARIO-SANTA FE)
CADA 2 X 4 (LV4-NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
LA HORA DE ASTOR (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
MÚSICA CLÁSICA
VENTANA A LA OPERA (FM98.7-RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE POSADAS-POSADAS-MISIONES)
HAGASE LA MUSICA (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
MÚSICA FOLKLORICA
LA PEÑA DEL INPENETRABLE (CADENA LOS ANGELES 99.3-JUAN JOSÉ CASTELLI-CHACO)
LA CANCIÓN QUIERE (106.3-RADIO 10-ROSARIO-SANTA FE)
HUELLA ERRANTE (RADIO UNIVERSIDAD DE LA PLATA-LA PLATA)
MÚSICA POP MODERNA JAZZ
DR SMOOTH (RADIO UNR-ROSARIO-SANTA FE)
ROCK SHOW (RADIO BRISAS – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)
LA HORA VOLADORA (RADIO UNIVERSIDAD DE CORDOBA AM580-CORDOBA
LA HORA DE LA NOSTALGIA (LV4 NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
DE SERVICIOS
APAGA LA LUZ Y VERAS (FM PATAGONIA ANDINA-93.3-EL BOLSON-RIO NEGRO)
ECONOMIA AQUÍ Y AHORA (F.M INOLVIDABLE-105.5-MAR DEL PLATA)
ECOS (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA)
TEMAS MEDICOS
AUN ES TIEMPO DE CRECER (F.M DE LA ISLA-91.1-CHOELE CHOEL-RIO NEGRO)
LA SALUD AL DIA (LV10 RADIO DE CUYO)
¿Y USTEDES PARA CUANDO? (WOX RADIO 88.3 FM – ROSARIO, SANTA FE)
DIGA 33 (RADIO PASIÓN FM 102.9-TANDIL-BUENOS AIRES)
HUMORISTICO
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO (RADIO MITRE 100.3-BAHIA BLANCA-BAHIA BLANCA)
EL 22 (LV 4 RADIO NACIONAL - SAN RAFAEL, MENDOZA)
RADIO NUESTRA QUE ESTAS EN EL CIELO (FM 94.3 UTN – CÓRDOBA)
MODO RISA (LT23 AM 1550-RADIO REGIONAL-SAN GENARO-SANTA FE)
ENTRETENIMIENTOS
LA ROCKOLA DE BEETHOVEN (A.M 1020-SAN JUAN-CAPITAL)
HIPERCONECTADOS DE RADIO (LU20-AM 580-RADIO CHUBUT.TRELEW CHUBUT)
DESPARRAMANDO CULTURA (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
INFANTIL
CUENTAPALABRA (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-SALTA CAPITAL)
CHICOS EN EL AIRE (RADIO DIMENSION SAN LUIS-102.7-SAN LUIS)
EL RINCON DE LOS CHICOS (LV4 RADIO NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
INFORMATIVO
CATAMARCA A DIARIO (FM 98.5 - RADIO ANCASTI – CATAMARCA)
MITRE INFORMA PRIMERO (RADIO MITRE – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)
EL DIARIO DEL DÍA (AM580 - RADIO UNIVERSIDAD – CÓRDOBA)
LA MAÑANA DE CNN (CNN FM 94.7 - SALTA)
LA PARADA (TIEMPO FM 97.5 – RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ)
LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN FEMENINA
CAROLINA COSCARELLI (NI MÁS NI MENOS - RADIO LA RED FM 98.3 – ROSARIO, SANTA FE)
CARLA CHIARANDINI (EL CORDILLERANO ENTRENA - EL CORDILLERANO RADIO – FM 93.7 – BARILOCHE, RÍO NEGRO)
SILVANA PÉREZ BARCELÓ (MÁS QUE RADIO – LV4 RADIO NACIONAL – MENDOZA)
CLARA CECHÍN (SIESTAMOS – FM BRAVA 94.9 – LAS HERAS, MENDOZA)
LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN MASCULINA
GERMÁN DELAMÓNICA (INFORME 1150 - AM 1150 RADIO BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ – SANTA FE)
JORGE DARÍO CAMPO (EL DIARIO DEL DÍA – AM 580 RADIO UNIVERSIDAD– CÓRDOBA)
MARIO LAPLACA (CATAMARCA A DIARIO – FM 98.5 RADIO ANCASTI – CATAMARCA)
DANIEL ALASSIA (ALASSIA ES NOTICIA – RADIO CONTINENTAL – CÓRDOBA)
LABOR PERIODISTICA
ANDRÉS GABRIELLI (LA CONVERSACIÓN – LV6 RADIO NIHUIL AM 680 Y FM 98.9 – LAS HERAS, MENDOZA)
PATE PALERO (MUJERES QUE MUEVEN AL MUNDO – FM 102.3 RADIO UNIVERSIDAD – CÓRDOBA)
SERGIO GUZMÁN (EUREKA RADIO – FM 102.7 RADIO NACIONAL – FORMOSA)
DANIEL GIURIA (DESNATURALIZADO – RADIO MUNICIPAL SAYUEQUE – CENTENARIO, NEUQUÉN)