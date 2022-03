“Mediodía de Noticias” de Elonce fue nominado al premio Martín Fierro Federal

“Mediodía de Noticias” fue nominado a los premios Martín Fierro Federal en su edición de 2020. Cabe recordar que son los premios a las producciones 2020, debido a que la entrega de los mismos, había quedado pendiente por la pandemia de coronavirus.

El noticiero de Elonce, que se emite diariamente entre las 12 y las 15 y tiene una edición de sábado, está entre los distinguidos por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que organiza la entrega de premios a la producción radial y televisiva del interior del país.



De esta forma, “Mediodía de Noticias” (MDN), competirá con otras producciones de diferentes puntos del país. “MDN” fue incluido en el rubro mejor Noticiero, junto a otros tres programas, producidos en las provincias de San Juan, Córdoba y Mendoza.

La nominación a los premios se dio a conocer este martes feriado y según se confirmó, la entrega de los premios, se llevará a cabo en Catamarca, el próximo 12 de marzo.



Cabe recordar que el magazine informativo producido por Elonce, se emite desde marzo del año 2018 y cuenta con un formato diferente al noticiero formal televisivo.

Mediodía de Noticias cuenta cada día con toda la información de Paraná y la región, con tres móviles en vivo desde diferentes lugares, para que el público esté informado de lo que suceda minuto a minuto.





Todos los nominados al Martin Fierro Federal



NOMINACIONES MARTÍN FIERRO FEDERAL PRODUCCIÓN 2020 TELEVISIÓN



INTERÉS GENERAL

CONEXIÓN 12-17 (CANAL 12 – POSADAS- MISIONES)

PRIMERA PERSONA (CANAL 13 - SAN LUIS)

RUMBO NORTE (TDA CANAL 27.2 IRUTV- FORMOSA, FORMOSA)



PERIODÍSTICO

TERCER OJO (CANAL 9 – RESISTENCIA, CHACO)

CHAT POLÍTICO (SEÑAL U- MENDOZA,MENDOZA)

MAÑANAS COMPARTIDAS (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)

INOCENTES Y CULPABLES(CANAL 12 – CÓRDOBA, CORDOBA)

SIN VUELTAS (CANAL SOMOS SALTA- SALTA, SALTA)



OTICIERO

CÓRDOBA NOTICIAS (CANAL C – CÓRDOBA)

NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL (CANAL 7- LAS HERAS, MENDOZA)

MEDIODÍA DE NOTICIAS (CANAL 11 – PARANÁ, ENTRE RÍOS)

PENSAR SAN JUAN (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)



DOCUMENTAL

MUJERES QUE INSPIRAN (CANAL 3 – PUERTO RICO, MISIONES)

DE MENDOZA A MALVINAS (CANAL 7 – LAS HERAS, MENDOZA)

UN MUNDO EN SUS VOCES (TELEVISORA REGIONAL UNIMAR- MARCOS JUÁREZ, CÓRDOBA)



DEPORTIVO

VÉRTICE DEPORTIVO (CANAL 8 - SAN JUAN, SAN JUAN)

CONTRASEÑA FÚTBOL (TELEFE ROSARIO- ROSARIO, SANTA FE)

HABÍA UNA VEZ UN CLUB (CANAL 9, RESISTENCIA, CHACO)



CULTURAL EDUCATIVO

RAÍCES ARGENTINAS (SOMOS MAR DEL PLATA – MAR DEL PLATA)

VINOS Y PLACERES (CANAL 7 DE MENDOZA- MENDOZA)

NEOCIENCIA (CANAL 12 DE POSADAS- POSADAS, MISIONES)



ENTRETENIMIENTOS

LC (CANAL 5 TELESOL – SAN JUAN)

PAILOS BAR( LV80 CANAL 10 , CÓRDOBA)

LOS VENDE HUMO (TELEVISIÓN REGIONAL – ROSARIO, SANTA FE)



INFANTIL

CHICOS EN EL AIRE (CAROLINA CABLECOLOR, SAN LUIS)

LA VENTANA MÁGICA (LAPACHO CANAL 11– FORMOSA, FORMOSA)

PROYECTO PATAGONIA (UTN TV – RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ)

CÓDIGO VERDE (CABLE NORTE TELEVISIÓN- LEANDRO N. ALEM, MISIONES)



INFORMATIVO

EDICIÓN CENTRAL NOTICIERO 8 (CANAL 8 DE SAN JUAN – SAN JUAN)

PRIMERA EDICIÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)

HOLA MENDOZA (CANAL 7 DE LAS HERAS – MENDOZA)

INFORMADOS (CANAL 2 CABLENORTE VIDEO – CERES, SANTA FE)



AGROPECUARIO

GENTE DE CAMPO (CANAL 10 – JUNÍN, BUENOS AIRES)

CONEXIÓN AGRO (CANAL 7 LAS HERAS, MENDOZA)

HORIZONTE RURAL (BBT CANAL 6– SALTO, BUENOS AIRES)

ESTANCIAS Y TRADICIONES (CANAL 13 SAN LUIS TELEVISIÓN, SAN LUIS)



MUSICAL

EL LADO CLÁSICO (ELTRES TV- ROSARIO, SANTA FE)

CLAVE DE SOL (TV CANAL 9 – RESISTENCIA , CHACO)

EL FOGÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)



DE SERVICIOS

ADULTOS ACTIVOS (CANAL 7 – BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES)

CON OTRA MIRADA (CELTA TV , TRES ARROYOS , BUENOS AIRES)

TIEMPO PARA DAR (CABLENORTE TELEVISIÓN, LEANDO N. ALEM, MISIONES)

DE SOBREMESA (CANAL 8 – SAN JUAN)



TEMAS MEDICOS

MUNDO BEBÉ (CANAL 7- SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY)

TELEVIDA CON SALUD (CANAL 3 TELEVISIÓN LITORAL - ROSARIO, SANTA FE)

BUENA SALUD (CANAL 9 LITORAL, PARANÁ, ENTRE RÍOS)



CULINARIO

CHEF SIN FRONTERAS NÓMADE (CANAL 7 DE MENDOZA, MENDOZA)

LA COCINA CON LUIS (TELEVISIÓN PÚBLICA FUEGUINA, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO)

GASTRONOMÍA DEL KM 0 (EL IMPENETRABLE TV, CANAL 9 DE RESISTENCIA, CHACO)



HUMORÍSTICO

HUMOR AL SILLÓN (LV85, TV CANAL 12, CÓRDOBA, CÓRDOBA)

LA MORAL DEPORTIVA (CANAL 4 EXPRESS – ROSARIO, SANTA FE)

LO DOY TODO (CANAL 7 DE LAS HERAS, MENDOZA, MENDOZA)



FICCIÓN

GIGANTES DE ACERO (CANAL 98 DE VENADO TUERTO, SANTA FE)

NO ABRAS ESTE MENSAJE (TDA CANAL 27,2 IRU TV , FORMOSA)



LABOR ANIMACION CONDUCCION FEMENINA

CAROLINA SÁNCHEZ (MUJERES QUE INSPIRAN – CANAL 3 PUERTO RICO, MISIONES)

MARIA EUGENIA MAIOLINO (PLAN DISEÑO, SOMOS MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA)

JIMENA LOAYZA (EMPODERADAS – MULTIVISIÓN FEDERAL CANAL 9 – SALTA)

MARISA GIL (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)

YANINA URCULLU (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)



LABOR ANIMACION CONDUCCION MASCULINA

MAURICIO BAZÁN (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)

FEDERICO STORNIOLO (SIN VUELTAS, SOMOS SALTA, SALTA)

ARIEL RAMÍREZ (HAGAMOS ALGO,CHACO TV, RESISTENCIA, CHACO)

VATTO FUHRMANN (ARQUA – CANAL 13 SAN LUIS TELEVISIÓN, SAN LUIS)

SERGIO SUÁREZ (NOTICIERO 7 EDICIÓN MEDIODÍA, CANAL 7 LAS HERAS, MENDOZA)



LABOR PERIODÍSTICA

CARLOS HAIRABEDIAN (INOCENTES & CULPABLES) – (CANAL 12 DE CORDOBA)

YANINA SORIA (DIA 7) - (CANAL 10 DE CORDOBA)

RODOLFO GRAVINA (DESDE LA REDACCION) - (CANAL 7 – LAS HERAS, MENDOZA)

GUSTAVO TOLEDANO (BUENAS NOCHES, BUENOS DIAS) –(CANAL 5-TELESOL-SAN JUAN) RADIO INTERÉS GENERAL

CELEBRA LA VIDA (FM CENTRO 99.3 – VILLA MARÍA CÓRDOBA)

SUPERMAÑANA (RADIO NORDESTE - FM 104.7 Y FM 95.7 – RESISTENCIA, CHACO)

HORA LIBRE (LV6 RADIO NAHUIL FM 98.9 – LAS HERAS, MENDOZA)

¿Y USTEDES PARA CUÁNDO? (RADIO EL SIGNO 106.5 FM – ROSARIO, SANTA FE)

BUENOS DÍAS CIUDAD (FM 103.9 – SALTA, SALTA)



PERIODISTICO

RUMBO DIRECTO (LV6 RADIO NIHUIL-AM 680/FM 98.9-LAS HERAS-MENDOZA)

CUALQUIERA (RADIO SUCESOS-104.7/1350 AM-CORDOBA)

ANTES QUE SEA TARDE (RADIO MITRE-MAR DEL PLATA)

LAS MANGAS DEL CHALECO (LV7-RADIO TUCUMAN-AM 930 Y FM 102.7-SAN MIGUEL DE TUCUMAN)

EL PUENTE (FM 96.5 RADIO MITRE – ROSARIO, SANTA FE)



DOCUMENTAL

FOTOS DE RADIO-100 AÑOS DE AMOR (LA DIEZ TRECE RADIO CHILECITO-101.3-CHILECITO-LA RIOJA)

VOCES DE RADIO (RADIO INDEPENDENCIA-LV12-

TUCUMAN-SAN MIGUEL DE TUCUMÁN)

CRONICA DE UN AÑO INESPERADO (RADIO CONTINENTAL-CORDOBA-CORDOBA)



DEPORTIVO

ARGENTINA TAMBIEN JUEGA (AURORA ARGENTINA-91.3-MENDOZA)

ZAPPING SPORT RADIO (RADIO 2-ROSARIO-AM1230/FM90.1/LT2-ROSARIO-SANTA FE)

SUPER DEPORTIVO (LRG746-LA SUPER RADIO-FM96.3-GENERAL ROCA-RIO NEGRO)



CULTURAL EDUCATIVO

DIGA 33 (RADIO PASION F.M- 102.9 TANDIL)

SIN DUDA (F.M LA CIMA-94.5-GENERAL ROCA-RIO NEGRO)

E-CULTURA (VORTERIX BAHIA-99.1-BAHIA BLANCA

INVASIÓN DE BROLIS (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)



AGROPECUARIO

MENDOZA MAS SUSTENTABLE (LV10 RADIO CUYO-MENDOZA)

AIRES DE INTA (LU20 RADIO CHUBUT-CHUBUT)

A MI GENTE (FM 2001-SALTO-BUENOS AIRES)

SOMOS EL CAMPO (RADIO VIAMONTE 88.1-LOS TOLDOS-BUENOS AIRES)

AGROSINTESIS (LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR-BUENOS AIRES)



MUSICA CIUDADANA O TANGO

CLUB DE NOCHE ( LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR)

EL FESTIVAL DE LAS ESTRELLAS (LT8 AM 830/FM 90.3-ROSARIO-SANTA FE)

CADA 2 X 4 (LV4-NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)

LA HORA DE ASTOR (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)



MÚSICA CLÁSICA

VENTANA A LA OPERA (FM98.7-RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE POSADAS-POSADAS-MISIONES)

HAGASE LA MUSICA (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)



MÚSICA FOLKLORICA

LA PEÑA DEL INPENETRABLE (CADENA LOS ANGELES 99.3-JUAN JOSÉ CASTELLI-CHACO)

LA CANCIÓN QUIERE (106.3-RADIO 10-ROSARIO-SANTA FE)

HUELLA ERRANTE (RADIO UNIVERSIDAD DE LA PLATA-LA PLATA)



MÚSICA POP MODERNA JAZZ

DR SMOOTH (RADIO UNR-ROSARIO-SANTA FE)

ROCK SHOW (RADIO BRISAS – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)

LA HORA VOLADORA (RADIO UNIVERSIDAD DE CORDOBA AM580-CORDOBA

LA HORA DE LA NOSTALGIA (LV4 NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)



DE SERVICIOS

APAGA LA LUZ Y VERAS (FM PATAGONIA ANDINA-93.3-EL BOLSON-RIO NEGRO)

ECONOMIA AQUÍ Y AHORA (F.M INOLVIDABLE-105.5-MAR DEL PLATA)

ECOS (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA)



TEMAS MEDICOS

AUN ES TIEMPO DE CRECER (F.M DE LA ISLA-91.1-CHOELE CHOEL-RIO NEGRO)

LA SALUD AL DIA (LV10 RADIO DE CUYO)

¿Y USTEDES PARA CUANDO? (WOX RADIO 88.3 FM – ROSARIO, SANTA FE)

DIGA 33 (RADIO PASIÓN FM 102.9-TANDIL-BUENOS AIRES)



HUMORISTICO

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO (RADIO MITRE 100.3-BAHIA BLANCA-BAHIA BLANCA)

EL 22 (LV 4 RADIO NACIONAL - SAN RAFAEL, MENDOZA)

RADIO NUESTRA QUE ESTAS EN EL CIELO (FM 94.3 UTN – CÓRDOBA)

MODO RISA (LT23 AM 1550-RADIO REGIONAL-SAN GENARO-SANTA FE)



ENTRETENIMIENTOS

LA ROCKOLA DE BEETHOVEN (A.M 1020-SAN JUAN-CAPITAL)

HIPERCONECTADOS DE RADIO (LU20-AM 580-RADIO CHUBUT.TRELEW CHUBUT)

DESPARRAMANDO CULTURA (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)



INFANTIL

CUENTAPALABRA (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-SALTA CAPITAL)

CHICOS EN EL AIRE (RADIO DIMENSION SAN LUIS-102.7-SAN LUIS)

EL RINCON DE LOS CHICOS (LV4 RADIO NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)



INFORMATIVO

CATAMARCA A DIARIO (FM 98.5 - RADIO ANCASTI – CATAMARCA)

MITRE INFORMA PRIMERO (RADIO MITRE – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)

EL DIARIO DEL DÍA (AM580 - RADIO UNIVERSIDAD – CÓRDOBA)

LA MAÑANA DE CNN (CNN FM 94.7 - SALTA)

LA PARADA (TIEMPO FM 97.5 – RÍO GALLEGOS, SANTA CRUZ)



LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN FEMENINA

CAROLINA COSCARELLI (NI MÁS NI MENOS - RADIO LA RED FM 98.3 – ROSARIO, SANTA FE)

CARLA CHIARANDINI (EL CORDILLERANO ENTRENA - EL CORDILLERANO RADIO – FM 93.7 – BARILOCHE, RÍO NEGRO)

SILVANA PÉREZ BARCELÓ (MÁS QUE RADIO – LV4 RADIO NACIONAL – MENDOZA)

CLARA CECHÍN (SIESTAMOS – FM BRAVA 94.9 – LAS HERAS, MENDOZA)



LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN MASCULINA

GERMÁN DELAMÓNICA (INFORME 1150 - AM 1150 RADIO BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ – SANTA FE)

JORGE DARÍO CAMPO (EL DIARIO DEL DÍA – AM 580 RADIO UNIVERSIDAD– CÓRDOBA)

MARIO LAPLACA (CATAMARCA A DIARIO – FM 98.5 RADIO ANCASTI – CATAMARCA)

DANIEL ALASSIA (ALASSIA ES NOTICIA – RADIO CONTINENTAL – CÓRDOBA)



LABOR PERIODISTICA

ANDRÉS GABRIELLI (LA CONVERSACIÓN – LV6 RADIO NIHUIL AM 680 Y FM 98.9 – LAS HERAS, MENDOZA)

PATE PALERO (MUJERES QUE MUEVEN AL MUNDO – FM 102.3 RADIO UNIVERSIDAD – CÓRDOBA)

SERGIO GUZMÁN (EUREKA RADIO – FM 102.7 RADIO NACIONAL – FORMOSA)

DANIEL GIURIA (DESNATURALIZADO – RADIO MUNICIPAL SAYUEQUE – CENTENARIO, NEUQUÉN)